Η Κατερίνα Στεφανίδη περιέγραψε την εμπειρία της από όταν ήταν σε ηλικία 16 ετών που την οδήγησε στη βουλιμία.

Στην κάμερα της εκπομπής «Νωρίς – νωρίς» της ΕΡΤ μίλησε η Κατερίνα Στεφανίδη παραχωρώντας μία σύντομη, αλλά εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Η Ολυμπιονίκης και πρωταθλήτρια του επί κοντώ, μίλησε για τον ερχομό του παιδιού της, τον αθλητισμό, τα στερεότυπα που υπάρχουν, καθώς και για τα αρνητικά σχόλια που είχε ακούσει, όταν στα 16 της χρόνια είχε πάρει 2 κιλά.

Εστιάζοντας στον τρόπο που την επηρέασαν τα σχόλια σχετικά με τα κιλά της, αποκάλυψε ότι είχαν επιδράσει καταλυτικά στην ψυχολογία της με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στη βουλιμία και να πάρει τελικά, δέκα κιλά.

Όσα περιέγραψε η Κατερίνα Στεφανίδη

Συγκεκριμένα, όταν ρωτήθηκε για τα στερεότυπα που υπάρχουν στον αθλητισμό, τόνισε: «Δεν σκέφτονται τελικά ότι είμαστε και εμείς άνθρωποι τελικά… Εδώ στην Ελλάδα, υπάρχει και στους άνδρες αθλητές, όχι μόνο στις γυναίκες, έχουμε ένα θέμα με τα κιλά. Στα 16 μου, είχα πάρει ένα με δύο κιλά. Τότε είχε γίνει ένας πανικός στην οικογένεια και με τον προπονητή, για το πώς θα πηδήξω αφού έχω πάρει δύο κιλά. Πήγαμε την ίδια στιγμή σε δύο – τρεις διατροφολόγους. Πήγαμε μέχρι και σε ψυχίατρο. Αυτό δεν είναι ότι ‘είχα έναν τρελό προπονητή’, υπάρχει πάρα πολύ. Δεν ξέρω πώς είναι στα υπόλοιπα αθλήματα, στο στίβο υπάρχει πάρα πολύ», ανέφερε αρχικά η Ολυμπιονίκης.

Στη συνέχεια, εξήγησε ότι η συγκεκριμένη κατάσταση, την οδήγησε λίγο αργότερα στη βουλιμία: «Τώρα, μετά την εγκυμοσύνη, έχουν έρθει πάρα πολλοί και μου έχουν πει ‘εσύ είσαι πιο αδύνατη από πριν’. Όχι πιο ελαφριά. Υπάρχει μία πολύ λάθος νοοτροπία και στην σωστή διατροφή για έναν αθλητή και στο πώς να το αντιμετωπίσεις».

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«Ένα κοριτσάκι μπορεί να παχύνει λίγο παρά πάνω. Τι κάνεις στα 16 του; Πώς το αντιμετωπίζεις και πώς του μιλάς για το φαγητό. Γιατί, εγώ, έφτασα σε σημείο βουλιμίας με αυτά που έγιναν τότε, πήρα δέκα κιλά από εκεί. Δηλαδή έγινε μία λάθος διαχείριση, και το έχω δει με πάρα πολλά κορίτσια», κατέληξε η Κατερίνα Στεφανίδη.

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