Το νέο βίντεο από την Ιωάννα Τούνη που «καρφώνει» τον Γιώργο Λιάγκα.

Με αυξημένη διάθεση και χαμόγελα καλημέρισε το πρωί της Δευτέρας 6 Ιουλίου η Ιωάννα Τούνη τους διαδικτυακούς της ακόλουθους, ανακοινώνοντας πως βρίσκεται σε πολύ καλή διάθεση.

Μέσα από σχετικό story, η γνωστή influencer πέταξε τα καρφιά της απέναντι στις πρωινές εκπομπές, οι οποίες σταμάτησαν να προβάλλονται λόγω καλοκαιριού, αποκαλύπτοντας ότι αυτή είναι η αιτία πίσω από το χαμόγελό της.

Η συγκεκριμένη ανάρτηση, ήρθε λίγες ημέρες μετά από τον έντονο σχολιασμό του Γιώργου Λιάγκα προς το πρόσωπό της, όσο η ίδια βρισκόταν στο Μπαλί. Αφορμή για την τοποθέτηση του παρουσιαστή και δημοσιογράφου, στάθηκε το βίντεο από την πισίνα στην Ινδονησία.

Το απόγευμα της Δευτέρας 6 Ιουλίου, μέσα από τον TikTok λογαριασμό της εταιρείας ενδυμάτων που διατηρεί, δημοσίευσε ακόμη ένα βίντεο, εξαπολύοντας «καρφιά» για τον Γιώργο Λιάγκα.

«Η ζωή μας με ή χωρίς την άποψη του Λιάγκα», έγραψε χαρακτηριστικά, ενώ στο βίντεο απεικονίζεται να τρέχει σε κάποια από τις παραλίες που επισκέφθηκε στο Μπαλί.

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{https://www.tiktok.com/@bubblegun_world/video/7659389869055069462}

Μερικές ώρες νωρίτερα, μιλώντας στους ακόλουθούς της, ανέφερε: «Καλημέρα, συμπεθέρα μου. Δευτερούλα σήμερα, καλή εβδομάδα. Και ξέρεις πόσο ωραία εβδομάδα είναι αυτή ε; Πρώτη εβδομάδα μετά από πάρα πολύ καιρό χωρίς καθόλου κιτρινίλα γιατί όλες οι τόξικ σκ@@@εκπομπές έχουν πάρει ρεπό για καλοκαίρι.Μπορούμε πλέον να χαρούμε το καλοκαίρι μας κι εμείς σαν άνθρωποι με λιγότερα τόξικ θέματα, Χριστέ μου, τα οποία δε βγάζουν πουθενά. Καλοκαιράκι λοιπόν από σήμερα».