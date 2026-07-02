Η αιχμηρή ανάρτηση για παρουσιαστές και δημοσιογράφους.

Μετά την έντονη κριτική που δέχτηκε τόσο από τον κόσμο της τηλεόρασης όσο και στα social media, η Ιωάννα Τούνη απάντησε μέσω ανάρτησής της, για το βίντεο με τα χρήματα που κρατούσε μέσα σε πισίνα στο Μπαλί.

Η ίδια ξεκαθάρισε πως τα χρήματα αυτά δεν ήταν 500ευρα αλλά είχαν λιγότερη αξία από 5 ευρώ, ενώ παράλληλα έστρεψε τα βέλη της εναντίον του Γιώργου Λιάγκα.

Η απάντηση της Ιωάννας Τούνη στον Λιάγκα για τα 500ευρα και η επίθεση στον Λιάγκα

«Το ότι η Ελληνική τηλεόραση είναι ο απόλυτος βούρκος το γνώριζα για αυτό και είμαι απόλυτα αποστασιοποιημένη από όλο αυτό, το ότι δεν υπάρχει στοιχειώδης δημοσιογραφία, επίσης το γνώριζα για να σου πω την αλήθεια αλλά πάντα βρίσκουν τρόπους να με εκπλήσσουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν και καίριες θέσεις χρόνια στην τηλεόραση και αυτοπροσδιορίζονται ως δημοσιογράφοι, κεντρικοί παρουσιαστές. Προς ενημέρωση όλων αυτών… είμαι πάρα πολύ κουρασμένη για αρχή να σας πω, δεν έχω καμία διάθεση να κάνω αυτό το βίντεο, απλώς έχω κατέβει μόλις από υπερατλαντική πτήση και έχω ακούσει τα πάντα, έχω ακούσει τα πάντα. Έχω λάβει άπειρα μηνύματα για έναν πανικό που προκλήθηκε στην χώρα για ένα χιουμοριστικό Tik Tok βίντεο στο οποίο φαίνεται στα χέρια μου να κρατάω αυτά (σ.σ έδειξε τα χαρτονομίσματα), τα οποία οι δημοσιογράφοι τα ονομάζουν 500αευρα. Λοιπόν αυτό εδώ πέρα προς ενημέρωσή σας γιατί θα πρέπει να σας μάθω εγώ να κάνετε τη δουλειά σας μάλλον – αυτά εδώ πέρα λοιπόν δεν είναι 500ευρα. Αυτά είναι μπαλινέζικα χαρτονομίσματα. Η αξία τους σε αναλογία είναι λιγότερο από 5 ευρώ. Κέρματα κρατάω στα χέρια μου για να καταλάβετε. Ούτε 5 ευρώ η αξία τους. Και με αυτά λοιπόν, έχω φάει το hate της ζωής μου ότι έκανα επίδειξη πλούτου. Αφήνω αυτό εδώ, να πάει λίγο σπίτι μου να ηρεμήσω. Και θα ξαναπιάσουμε το θέμα γιατί όσο και να μην θέλω να ασχοληθώ, όταν μπλέκουν το όνομά σου με ψέματα και χυδαιότητες νομίζω δεν έχει και επιλογή».

{https://www.tiktok.com/@j.touni/video/7657813255943032066?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7596940962636695062}