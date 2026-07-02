Η παράσταση ακυρώνεται για λόγους υγείας, σύμφωνα με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με ανακοίνωσή του έκανε γνωστό ότι ακυρώνεται η παράσταση «Βάκχες», σε σκηνοθεσία Λένας Κιτσοπούλου. Σύμφωνα με το Φεστιβάλ, η παράσταση ακυρώνεται «για λόγους υγείας».



Η παράσταση είχε προγραμματιστεί για τις 20 έως τις 22 Ιουλίου 2026 στην Πειραιώς 260, με τη συμμετοχή - έκπληξη του γνωστού τραγουδιστή, Λευτέρη Πανταζή οποίος είχε αναλάβει να στήσει το λαϊκό γλέντι που είχε οραματιστεί η Λένα Κιτσοπούλου.

Στην ίδια ανακοίνωση, το Φεστιβάλ ενημερώνει τους θεατές που έχουν προμηθευτεί ήδη εισιτήριο, για τη διαδικασία επιστροφής των χρημάτων τους.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου για την ακύρωση της παράστασης

Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου είναι υποχρεωμένο να ανακοινώσει την ακύρωση της παράστασης Βάκχες σε σκηνοθεσία Λένας Κιτσοπούλου, που είχε προγραμματιστεί για τις 20 έως τις 22 Ιουλίου 2026 στην Πειραιώς 260, για λόγους υγείας.

Η επιστροφή των χρημάτων για τα ήδη αγορασμένα εισιτήρια θα πραγματοποιηθεί αυτόματα μέσω της πλατφόρμας αγοράς.

Για εισιτήρια που έχουν αγοραστεί από φυσικό σημείο πώλησης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα ταμεία του Φεστιβάλ στο e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και στο τηλέφωνο 2104834913 (Δευτέρα με Παρασκευή 10.00 έως 17.00).

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