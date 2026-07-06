Η Κατερίνα Γερονικολού σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή «Ψυχαγωγία… Κυριακάτικα».

Καλεσμένη στην εκπομπή «Ψυχαγωγία… Κυριακάτικα» βρέθηκε το βράδυ της Κυριακής 5 Ιουλίου, η Κατερίνα Γερονικολού, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Θανάση Πάτρα και τους συνεργάτες της.

Η ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναφέρθηκε στην επαγγελματική της πορεία, αλλά και στη σχέση της με τον επίσης ηθοποιό, Γιάννη Τσιμιτσέλη.

Παράλληλα, δήλωσε με βεβαιότητα, ότι δεν θα ήθελε ποτέ να συμμετάσχει σε κάποιου είδους ριάλιτι επιβίωσης, όπως το Survivor, ενώ εξέφρασε ανοιχτά την επιθυμία της να συνεργαστεί μελλοντικά με τον Αιμίλιο Χειλάκη και τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη.

Όταν η συζήτηση στράφηκε προς την προσωπική της σχέση με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, η Γερονικολού εστίασε στο κομμάτι του θαυμασμού, αλλά και της ζήλιας.

Αρχικά, τόνισε ότι παρακολουθούσε φανατικά την εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα», όπου το τιμόνι της παρουσίασης είχε αναλάβει για φέτος ο σύντροφός της, ενώ στη συνέχεια, αποκάλυψε ότι δεν την επηρεάζει ιδιαίτερα το συναίσθημα της ζήλιας.

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Κατερίνα Γερονικολού: «Δεν ζηλεύω καθόλου - Ο Γιάννης δεν τρελαίνεται»

Μιλώντας χαρακτηριστικά για το ενδεχόμενο να ζηλέψει τον σύντροφό της λόγω ερωτικής σκηνής στα πλαίσια της δουλειάς ανέφερε: «Δεν ζηλεύω! Εγώ, δεν ζηλεύω καθόλου τις ερωτικές σκηνές του Γιάννη. Επειδή το ζω, είναι μέρος δουλειάς, αναγκαιότητα, ρόλος. Δεν ζηλεύω καθόλου. Ο Γιάννης εντάξει, δεν τρελαίνεται. Ο Γιάννης δεν είναι τόσο κουλ, υπάρχει και μία άλλη κουλτούρα που φέρει, αλλά δεν δημιουργείται πρόβλημα στη σχέση, δεν μου έχει κάνει σκηνή, απλώς δεν τρελαίνεται».

Και συνέχισε: «Δεν είναι δηλαδή ότι θα κάτσουμε να δούμε μία ταινία που παίζω εγώ με κάποιον άλλον και θα τη χαρούμε άμα είναι ερωτικό δράμα. Αλλά δεν δημιουργεί πρόβλημα ο ένας στον άλλον».

Τέλος, απάντησε αρνητικά σε σχέση με το αν έχει ψάξει ποτέ το κινητό του συντρόφου της, δηλώνοντας παράλληλα ότι θα το ήθελε αλλά δεν της το επιτρέπει η αξιοπρέπειά της:

«Δεν έχω ψάξει ποτέ κινητό, θα ήθελα. Αλλά δεν το έχω κάνει. Με κρατάει η αξιοπρέπεια, με κρατάει κάτι. Πολλές φορές θα ήθελα, από περιέργεια, κάτι να τσεκάρω;», κατέληξε η ηθοποιός.

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