Η Βικτώρια Δέλλα, η κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα, αποφοίτησε από το σχολείο σαράντα ημέρες μετά από το θάνατο της μητέρα της.

Η Βικτώρια Δέλλα, η κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα και του Τραϊανού Δέλλα, αποφοίτησε από το σχολείο σχεδόν σαράντα ημέρες από όταν η μητέρα της έφυγε από τη ζωή, έχοντας δώσει σκληρή μάχη με την υγεία της.

Η νεαρή, με ένα συγκινητικό μήνυμα μέσω των social media, θέλησε να ευχαριστήσει τον πατέρα της για τη βοήθεια και τα εφόδια που της έδωσε μεγαλώνοντας.

Ο πατέρας της, Τραϊανός Δέλλας, έδωσε το παρών σε μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής της κόρης του, ενώ στα χέρια του κρατούσε μία τεράστια ανθοδέσμη. Η ίδια, αντικρίζοντάς τον έπεσε στην αγκαλιά του, ενώ στη σχετική ανάρτηση έγραψε χαρακτηριστικά.

«Σε ευχαριστώ για όλα μπαμπά. Σε ευχαριστώ για τον άνθρωπο που είσαι και για τον άνθρωπο που με έχεις κάνει με την αγάπη και την υποστήριξή σου. Σε αγαπώ τόσο πολύ».

Ιδιαίτερα συγκινητικό, ήταν και το τραγούδι με το οποίο επέλεξε να «ντύσει» την δημοσίευσή της, καθώς τη στιγμή πλαισίωσε η φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου και το τραγούδι «Όταν έχω εσένα».

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Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, τα βήματά της, οδηγούν την Βικτώρια για σπουδές Ιατρικής.

Το τελευταίο διάστημα, πατέρας και κόρη φαίνεται να βιώνουν μία δύσκολη περίοδο στις ζωές τους, καθώς μόλις πριν από σαράντα ημέρες αποχαιρέτησαν τη Γωγώ Μαστροκώστα.

Την είδηση για το θάνατό της, την έκανε γνωστή η κόρη της, Βικτώρια Δέλλα, μέσω σχετικής ανάρτησης.

{https://www.instagram.com/p/DYvOkkxot4J/?hl=el}