Στο πλευρό της ο μπαμπάς της, Τραϊανός Δέλλας.

Η ζωή έχει τον δικό της τρόπο να συνεχίζεται, ακόμη και όταν μια μεγάλη απώλεια αφήνει πίσω της ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Για τη Βικτώρια Δέλλα, οι τελευταίοι μήνες ήταν γεμάτοι έντονα συναισθήματα, καθώς κλήθηκε να διαχειριστεί την απώλεια της μητέρας της, Γωγώς Μαστροκώστα, μιας γυναίκας που αποτέλεσε το μεγαλύτερο στήριγμα και πρότυπο στη ζωή της.

Παρά το βαρύ πένθος που εξακολουθεί να συνοδεύει την καθημερινότητά της, η 18χρονη φαίνεται πως ετοιμάζεται να κάνει το πρώτο μεγάλο βήμα προς το μέλλον της.

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