«Ξεκινώντας από το ψηφιακό μας κομματικό περιβάλλον, το myellas δεν είναι κάτι αφηρημένο, υπάρχει ήδη από τις 26 Μαΐου» τόνισε.

«Επιτρέψτε μου να αρχίσω να περιγράφω πώς θα φτιάξουμε μαζί το κόμμα, πώς θα δομείται» δήλωσε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Συμπαράταξης, Μίλτος Χατζηγιαννάκης, κατά το Εθνικό Συμβούλιο της ΕΛΑΣ.

«Όπως είδαμε από την πρώτη ημέρα η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, θα είναι ένα κόμμα υβριδικό. Θα είμαστε ένας σχηματισμός που παντρεύει δύο κόσμους- αφενός, την κλασική οργανωτική δομή με φρέσκα χαρακτηριστικά και αφετέρου την ψηφιακή/αδιαμεσολάβητη δικτύωση. Δεν γίνεται να διαλέξουμε ανάμεσα στα δύο. Η εποχή, μας επιβάλλει να τα συνδυάζουμε. Το ψηφιακό μάς δίνει ταχύτητα και συμμετοχή χωρίς τα εμπόδια των αποστάσεων. Το διά ζώσης μάς δίνει αυτό που καμιά οθόνη δεν αντικαθιστά: την προσωπική επαφή και τη διάδραση» τόνισε.

Και συνέχισε: «Ξεκινώντας από το ψηφιακό μας κομματικό περιβάλλον, όπως είδατε η πλατφόρμα, το myellas δεν είναι κάτι αφηρημένο, υπάρχει ήδη από τις 26 Μαΐου. Και μέσα σε έναν μήνα από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου δεκάδες χιλιάδες πολίτες έχουν υπογράψει την Ιδρυτική μας Διακήρυξη εύκολα με ένα μόνο κλικ. Από τη ερχόμενη Δευτέρα, και η πλατφόρμα μας, το ψηφιακό εργαλείο της ΕΛΑΣ, θα ανοίξει και εκείνο τα πανιά του και θα συμπεριλάβει νέες λειτουργίες. Συγκεκριμένα, Από την αρχή της εβδομάδας η πλατφόρμα συμμετοχής και διαβούλευσης θα είναι πλήρως λειτουργική και διαθέσιμη σε όλα τα μέλη. Κάθε χρήστης θα κατανεμηθεί στους Τομείς που τον ενδιαφέρουν, με τη δυνατότητα να συμμετέχει ενεργά στις αντίστοιχες Τομεακές Ομάδες και τις διαδικασίες διαβούλευσης που θα αναπτυχθούν μέσα σε αυτές. Παράλληλα, κάθε μέλος εντάσσεται αυτόματα στην Ομάδα της Εκλογικής Περιφέρειάς του όπου στην μπορεί να ανοίγει θέματα συζήτησης, να σχολιάζει και να αλληλεπιδρά ελεύθερα με τα υπόλοιπα μέλη σε περιβάλλον Forum».

Ολόκληρη η ομιλία του:

«Ομιλία Γραμματέα — 1η Συνεδρίαση Εθνικού Συμβουλίου

Αγαπητές Αγαπητοί

Φίλες και Φίλοι

Καλημέρα σας,

Προτού ξεκινήσω την τοποθέτησή μου θα ήθελα, αρχικά, να ευχαριστήσω για πρώτη φορά δημόσια, τον Πρόεδρό μας, Αλέξη Τσίπρα, για την τιμητική του πρόταση και την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπό μου να είμαι ο πρώτος γραμματέας του πολιτικού συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Μια πολύ τιμητική πρόταση,

αλλά κυρίως μια θέση ευθύνης

που πολλές φορές

με κάνει να δυσκολεύομαι να κοιμηθώ τα βράδια.

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Επίσης θα ήθελα

να ευχαριστήσω όλες και όλους εσάς γιατί από την πρώτη μέρα έχουμε ξεκινήσει μία εποικοδομητική συνεργασία και επικοινωνία, πάνω στην οποία θα χτίσουμε τα θεμέλια για το νέο μας κόμμα.

Ένα κόμμα, φρέσκο,

Ένα κόμμα ψηφιακό.

Ένα κόμμα ανοιχτό σε όλες και όλους που θέλουν να ξαναδώσουν την προοπτική εκεί που έχει χαθεί.

Σε όλες και όλους που δουλεύουν, δημιουργούν, αγωνίζονται και επιμένουν να ελπίζουν.

Η αλήθεια είναι πώς το ταξίδι να φέρουμε κάτι καλύτερο στην πατρίδα μας τώρα ξεκινά.

Με αισιοδοξία και σκληρή δουλειά, είμαι σίγουρος πώς θα καταφέρουμε να βάλουμε πανιά, όπως λέει και ο Πρόεδρος, στο νέο καράβι για την Ιθάκη.

Η δική μου πορεία, βέβαια, ξεκίνησε από ένα άλλο νησί τη Σκύρο, ένα σχολείο ζωής για μένα.

Από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ειδικά σε έναν μικρό τόπο,

θες δεν θες μαθαίνεις να συνθέτεις

αλλα κυρίως μαθαίνεις να ακούς

να ακούς διαφορετικούς ανθρώπους

με διαφορετικές ανάγκες και διαφορετικές οπτικές.

Το βασικό, όμως, είναι πώς έμαθα το πώς να κρατάω ενωμένη την ομάδα δεμένη με έναν κοινό στοχο.

Τον ίδιο στόχο έχουμε βάλει και στο κόμμα μας, στην ΕΛΑΣ.

Να φτιάξουμε μαζί την ομάδα μας, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Σε κάθε χωριό, σε κάθε νησί, σε κάθε γειτονιά και πόλη να είμαστε εκεί να κάνουμε πράξη το σύνθημά μας, ή καλύτερα το μήνυμά μας:

Από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία.

Φίλες και φίλοι,

Η ομάδα τώρα χτίζεται.

Με αφετηρία την ιδρυτική διακήρυξη στο Θησείο και ίσως λίγο πιο πριν.

Με τα χρώματα και το σλόγκαν της Μπαρτσελόνα, καθώς αυτό που πάμε να χτίσουμε είναι κάτι παραπάνω από μία ομάδα, κάτι παραπάνω ένα συνηθισμένο κόμμα.

Αυτό που πάνε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε τις συνθήκες και τις προοπτικές για ένα καλύτερο μέλλον για την πατρίδα μας.

Και ήδη έχουμε καταφέρει, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, να ορίζουμε εμείς τους όρους της συζήτησης.

Έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε ένα ευνοϊκό κύμα για να φέρουμε όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά την εκ βάθρων αλλαγή της πολιτικής της πατρίδας μας.

Η αλλαγή όμως αυτή στηρίζεται,

και ολοκληρώνεται με τη συμμετοχή της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού που θέλει να προχωρήσει μπροστά.

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Φίλες και φίλοι,

Η Συμπαράταξή μας, η ΕΛΑΣ, έρχεται σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο για την κοινωνία και την πατρίδα μας.

Μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα

θα έχουμε την επόμενη εκλογική μάχη.

Μια μάχη στην οποία οι πολίτες θα κληθούν με γνώμονα το μέλλον τους να αποφασίσουν για την εμπέδωση της αλλαγής.

ξεκινάμε λοιπόν τη δημιουργία των δομών της παράταξής μας

Με περισσότερη δουλειά.

Με λιγότερα λάθη.

Δημιουργικότερα.

Αποτελεσματικότερα.

Πάνω σε αυτό το σχέδιο χτίζουμε το κόμμα μας,

Βέβαια, ένα κόμμα που θέλει να αλλάξει τον τρόπο που γίνεται η πολιτική στην Ελλάδα οφείλει να ξεκινήσει με ένα μοντέρνο σχέδιο, με φρέσκες ιδέες και, κυρίως με πολλή δουλειά.

Με καθαρούς κανόνες, με διαφάνεια στο ποιος κάνει τι, και με λογοδοσία.

Γι' αυτό επιμένω σε μια φράση που ακούγεται κάπως παρωχημένη αλλά στην πραγματικότητα τόσο σημαντική:

στην υγιή λειτουργία και συνεργασία.

Στο Πώς παίρνονται οι αποφάσεις.

Πώς ανατίθενται οι ευθύνες.

Πώς ελέγχεται η δουλειά.

Φίλες και φίλοι

επιτρέψτε μου να αρχίσω να περιγράφω πώς θα φτιάξουμε μαζί το κόμμα.

Πώς θα δομείται.

Όπως είδαμε από την πρώτη ημέρα η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, θα είναι ένα κόμμα υβριδικό.

Θα είμαστε ένας σχηματισμός που παντρεύει δύο κόσμους —

αφενός, την κλασική οργανωτική δομή με φρέσκα χαρακτηριστικά και αφετέρου την ψηφιακή/αδιαμεσολάβητη δικτύωση.

Δεν γίνεται να διαλέξουμε ανάμεσα στα δύο.

Η εποχή, μας επιβάλλει να τα συνδυάζουμε.

Το ψηφιακό μάς δίνει ταχύτητα και συμμετοχή χωρίς τα εμπόδια των αποστάσεων.

Το διά ζώσης μάς δίνει αυτό που καμιά οθόνη δεν αντικαθιστά:

την προσωπική επαφή και τη διάδραση.

Ξεκινώντας από το ψηφιακό μας κομματικό περιβάλλον, όπως είδατε η πλατφόρμα, το myellas δεν είναι κάτι αφηρημένο, υπάρχει ήδη από τις 26 Μαΐου.

Και μέσα σε έναν μήνα από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου δεκάδες χιλιάδες πολίτες έχουν υπογράψει την Ιδρυτική μας Διακήρυξη εύκολα με ένα μόνο κλικ.

Από τη ερχόμενη Δευτέρα, και η πλατφόρμα μας, το ψηφιακό εργαλείο της ΕΛΑΣ, θα ανοίξει και εκείνο τα πανιά του και θα συμπεριλάβει νέες λειτουργίες.

Συγκεκριμένα,

Από την αρχή της εβδομάδας η πλατφόρμα συμμετοχής και διαβούλευσης θα είναι πλήρως λειτουργική και διαθέσιμη σε όλα τα μέλη.

Κάθε χρήστης θα κατανεμηθεί στους Τομείς που τον ενδιαφέρουν, με τη δυνατότητα να συμμετέχει ενεργά στις αντίστοιχες Τομεακές Ομάδες και τις διαδικασίες διαβούλευσης που θα αναπτυχθούν μέσα σε αυτές.

Παράλληλα, κάθε μέλος εντάσσεται αυτόματα στην Ομάδα της Εκλογικής Περιφέρειάς του όπου στην μπορεί να ανοίγει θέματα συζήτησης, να σχολιάζει και να αλληλεπιδρά ελεύθερα με τα υπόλοιπα μέλη σε περιβάλλον Forum.

Η Κεντρική Βιβλιοθήκη Περιεχομένου θα δίνει σε όλους πρόσβαση στα βασικά κείμενα αναφοράς, ενώ το Social Kit θα προσφέρει έτοιμο υλικό, κάρτες και φωτογραφίες, για διαμοιρασμό στα κοινωνικά δίκτυα.

Οι πρώτες συμμετοχικές διαδικασίες θα ανοίξουν μέσα στην εβδομάδα.

Στο Ημερολόγιο κάθε μέλους εμφανίζονται αναλυτικά οι ημερομηνίες και οι προθεσμίες όλων των διαδικασιών συμμετοχής,

ενώ η πλατφόρμα θα υποστηρίζει επίσης,

έρευνες με σύνθετα ερωτηματολόγια,

διαδικασίες διαβούλευσης με ανάρτηση κειμένων

και ψηφοφορίες, εργαλεία που θα ενεργοποιούνται σταδιακά καθώς προχωράμε.

Αυτό που θέλουμε επί της ουσίας είναι ένα μέλος από ένα χωριό της Ηπείρου ή στην Τήλο να κάθεται στο ίδιο ψηφιακό τραπέζι με ένα μέλος από την Αθήνα. Την ίδια ώρα.

Αυτό για εμάς δεν είναι ένας απλός τρόπος για να λεγόμαστε ψηφιακό κόμμα.

Είναι μία ανάγκη να φέρουμε ξανά τους πολίτες στην πολιτική.

Να φέρουμε την Περιφέρεια στο κέντρο και το κέντρο στην Περιφέρεια.

Μία ΕΛΑΣ χωρίς "εδώ" και "εκεί".

Και πολίτες όχι θεατές αλλά συμμέτοχους.

Έρχομαι τώρα στα όργανα.

Και θέλω να είμαι ξεκάθαρος από την αρχή: η σημερινή τους συγκρότηση είναι προσωρινή και ορισμένη.

Και ο λόγος είναι καθαρά ρεαλιστικός: ο χρόνος.

Βρισκόμαστε ήδη σε προεκλογική χρονιά

Μέσα στο επόμενο έτος, βρέξει χιονίσει, θα έχουμε εθνικές εκλογές.

Και όσο βλέπουμε τις διψήφιες διαφορές να γίνονται μονοψήφιες μέσα σε λίγες εβδομάδες, η ετοιμότητά μας δεν είναι επιλογή — είναι εθνική ανάγκη.

Σήμερα μοιράζουμε ρόλους δουλειάς. Τα μόνιμα όργανα θα γεννηθούν δημοκρατικά από κάτω προς τα πάνω, μέσα από Ιδρυτικό μας Συνέδριο.

Σήμερα χτίζουμε τις δομές μας γρήγορα και τις χτίζουμε γερά, για να φτάσουμε οργανωμένα στην ερχόμενη εκλογική μάχη.

Ας δούμε λοιπόν την αρχιτεκτονική.

Στην κορυφή, τρία όργανα.

Το Εθνικό Συμβούλιο.

Το ανώτατο όργανο του κόμματος.

Όλες και όλοι εσείς οι 400 που βρισκόμαστε σήμερα εδώ.

2) Η Πολιτική Επιτροπή.

Το όργανο όπου συναντιούνται όλες οι λειτουργίες του κόμματος. Την αποτελούν οι τομεάρχες, τα μέλη του οργανωτικού, τα μέλη του Κεντρικού Συντονιστικού, ο Γραμματέας και ο Πρόεδρος.

Και το Κεντρικό Συντονιστικό. Το επιχειρησιακό κέντρο, που κρατά μέρα-με-τη-μέρα τη δουλειά σε κίνηση.

Από εκεί και κάτω, το κόμμα απλώνεται σε όλη τη χώρα πάνω σε δύο άξονες.

Τον γεωγραφικό και τον θεματικό.

Ο γεωγραφικός άξονας είναι ευθύνη του το οργανωτικό.

Το οργανωτικό κρατά την πολιτική καθοδήγηση σε κάθε γωνιά της χώρας.

Η λογική του απλή: ένας υπεύθυνος για κάθε εκλογική περιφέρεια.

Με δύο εξαιρέσεις.

Η Αττική, λόγω πληθυσμιακού μεγέθους, δεν έχει έναν.

Έχει οχτώ, έναν για κάθε γεωγραφική της περιφέρεια.

Και η Κεντρική Μακεδονία χωρίζεται στα δύο: έναν υπεύθυνο για την Α' και τη Β' Θεσσαλονίκης, κι έναν για την υπόλοιπη Κεντρική Μακεδονία.

Ο κάθε συντονιστής του οργανωτικού στον τόπο του, έχει την πολιτική ευθύνη όλης της περιφέρειας.

Σε κάθε εκλογική περιφέρεια στήνεται ένα συντονιστικό όργανο ανάλογα με το μέγεθος της.

Η δουλειά του είναι μία: να δημιουργήσει τις ομάδες και τους πυρήνες ανθρώπων, να συνομιλεί με τον κόσμο και ναν διοργανώνει τις εκδηλώσεις και τις δράσεις στην κάθε περιοχή.

Και εδώ μια διευκρίνιση που έχει σημασία.

Υπάρχουν οργανώσεις βάσης. Θα έχουμε ομάδες.

Πιο ευέλικτα σχήματα , πιο ανοιχτά, πιο φρέσκα.

Και την ευθύνη γι' αυτά την έχουν οι άνθρωποι

Ο θεματικός διαχωρισμός συνδέεται

με τους 24 τομείς που δημοσιοποιήσαμε πριν λίγες ημέρες, οι οποίοι χτίστηκαν πάνω στους 6 πυλώνες της ΕΛΑΣ.

Κάθε τομέας έχει τον τομεάρχη του και τους αναπληρωτές του, έναν συντονιστή και ένα πενταμελές συντονιστικό όργανο.

Και κάθε μέλος θα βρίσκει τη θέση του εκεί που το ενδιαφέρει και εκεί που έχει την εξειδίκευσή του.

Φίλες και φίλοι,

κλείνοντας

επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε ένα άλλο κρίσιμο σημείο, μία πρωτοβουλία που έχει ήδη αρχίσει και είναι εκείνη που μας φέρνει πιο κοντά στο κόσμο.

Οι εκδηλώσεις με τίτλο «Τώρα Μιλάμε».

Η λογική τους είναι απλή, και είναι το αντίθετο από αυτό που έχει συνηθίσει ο κόσμος.

Δεν ανεβαίνουμε εμείς στο βήμα να μιλήσουμε.

Τώρα δεν μιλάμε εμείς.

Καλούμε τον κόσμο να μιλήσει.

Σε ανοιχτές συγκεντρώσεις και σε πιο κλειστές συναντήσεις, ο λόγος δίνεται στους πολίτες της περιοχής.

Εμείς ακούμε τα ζητήματα που απασχολούν την πατρίδα μας.

όλα αυτά που ανησυχούν τη νέα γενιά, τους εργαζόμενους, τις οικογένειες, τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις.

Αυτές οι εκδηλώσεις δεν είναι σχέδια του μέλλοντος, έχουν ήδη ξεκινήσει.

Έγιναν στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα ως unmute

τη Νίκαια, στη Νέα Φιλαδέλφεια, στη Λιβαδειά και εχθές στην Πρέβεζα και, βέβαια, και σε άλλα μέρη.

Τον Ιούλιο συνεχίζουμε, πόλη - πόλη, χωριό - χωριό.

Ξεκινήσαμε και δεν θα σταματήσουμε.

Προφανώς

Δεν στήνουμε μια ομάδα για τα χαρτιά.

Στήνουμε μια ομάδα για να κερδίσουμε τις εκλογές.

Σας περιέγραψα μια δομή.

Όργανα, ψηφιακή πλατφόρμα, ομάδες, τομείς, περιφέρειες.

Ένα σύγχρονο πολιτικό εργαλείο. Όμως, κανένα πολιτικό εργαλείο δεν κέρδισε ποτέ μάχες από μόνο του.

Δεν υπάρχει καλύτερη εκλογική στρατηγική από την ίδια τη δημιουργία, τη δουλειά, και τον διάλογο με την κοινωνία.

Πρέπει να βρούμε τους συνανθρώπους μας και να μιλήσουμε μαζί τους με συνέπεια και ένα νέο πολιτικό ήθος.

Με αυτές τις αρχές θα πορευτούμε.

Και με αυτές, να είστε σίγουροι, πως θα νικήσουμε.

Σας ευχαριστώ».