Επανέλαβε πως χρειάζεται πολιτική αλλαγή.

Τη Λαϊκή Αγορά στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου στη Ρόδο επισκέφθηκε σήμερα το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο της περιοδείας του στο νησί.

Τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ συνόδευσαν οι βουλευτές Γιώργος Νικητιάδης και Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής Δωδεκανήσου Παναγιώτης Μπουλιέρης, καθώς και στελέχη και φίλοι του κόμματος.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο κ. Ανδρουλάκης συνομίλησε με παραγωγούς και αγρότες της λαϊκής αγοράς, ακούγοντας από κοντά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και αφορούν σε θέματα όπως το αυξημένο κόστος παραγωγής, η ακρίβεια και η πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά.

Σε δήλωσή του, άσκησε έντονη κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι «με τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας ενισχύονται πάντα τα ολιγοπώλια και οι μεσάζοντες, ενώ χαμένοι παραμένουν οι συνταξιούχοι, οι μισθωτοί, η μέση οικογένεια και οι πιο αδύναμοι Έλληνες».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε και στην υπεραπόδοση των δημόσιων εσόδων, σημειώνοντας ότι αυτή δεν προέρχεται από την ανάπτυξη ή την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης, αλλά από την ακρίβεια και την υψηλή έμμεση φορολογία.

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«Οι καθημερινές δυσκολίες και το υψηλό κόστος ζωής μετατρέπονται σε έσοδα για το κράτος και αυτό το ονομάζουν υπεραπόδοση. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις βασικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, μεταξύ των οποίων η δημιουργία Ενιαίας Αρχής Καταναλωτή για τον έλεγχο της αγοράς σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας, η ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης σε καύσιμα και ενέργεια, καθώς και η στοχευμένη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά.

Ο κ. Ανδρουλάκης ανακοίνωσε επίσης ότι θα καταθέσει άμεσα επίκαιρη ερώτηση προς τον πρωθυπουργό στη Βουλή, ζητώντας εξηγήσεις για την κυβερνητική πολιτική απέναντι στην ακρίβεια.

«Επί επτά χρόνια επιτρέπει σε ισχυρούς παίκτες της αγοράς να βάζουν καθημερινά το χέρι τους βαθιά στην τσέπη του ελληνικού λαού», κατέληξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής.