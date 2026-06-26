Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε από το βήμα της Ολομέλειας ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας την κυβέρνηση πως ενισχύει τη συγκέντρωση εξουσιών στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για τον τρόπο άσκησης της εξουσίας, τη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και το προωθούμενο εκλογικό σύστημα εξαπέλυσε από το βήμα της Ολομέλειας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας ότι η κυβερνητική πολιτική ενισχύει τη συγκέντρωση εξουσιών στο Μέγαρο Μαξίμου και αποδυναμώνει τη δημοκρατική λειτουργία των θεσμών.

Ο Νίκος Ανδρουλακης κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών για τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης που προβλέπει μεταξύ άλλων την κατάργηση του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών έκανε λόγο για ένα «κατάπτυστο» εκλογικό σύστημα, το οποίο μάλιστα, όπως δεσμεύτηκε, το ΠΑΣΟΚ δεν θα επιτρέψει να εφαρμοστεί.

«Η κυβέρνηση αποδυναμώνει τη δημοκρατική νομιμοποίηση, αλλοιώνει τη δημοκρατική εντολή. Πού αλλού υπάρχει στον κόσμο αυτό που εφαρμόζετε;», διερωτήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως η Δημοκρατία «δεν λειτουργεί με μαθηματικές πατέντες και αλγορίθμους που δεν καταλαβαίνει κανείς».

«Δεσμεύομαι, επειδή μεσολαβούν εκλογές, πως το ΠΑΣΟΚ με τη στήριξη του λαού, δεν θα επιτρέψει να εφαρμοστεί αυτός ο κατάπτυστος εκλογικός νόμος», ανέφερε επιπρόσθετα.

«Στην επόμενη εθνική κάλπη, δυο είναι οι επιλογές, οι οποίες είναι ριζοσπαστικά διαφορετικές. Από τη μία, η ΝΔ με το επιτελικό κράτος που παράγει διαφθορά, αναξιοκρατία. Ένα κράτος με τα ίδια χαρακτηριστικά που οδήγησαν στα μνημόνια: Ρουσφέτι, ρουσφέτι, ρουσφέτι. Και από την άλλη, μια άλλη αντίληψη, που θέλει τη δημοκρατική αποκέντρωση», πρόσθεσε.

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Ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αναμένεται να ψηφιστεί το μεσημέρι από την Ολομέλεια.