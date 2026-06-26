«Εγώ και οι Δημοκράτες θα μπούμε σε μία συζήτηση όταν η συζήτηση αυτή γίνει σοβαρή. Και η συζήτηση θα γίνει σοβαρή όταν θα αφορά τις συγκλήσεις χώρων», είπε η Θεοδώρα Τζάκρη.

Απέφυγε να πει το παραμικρό η Θεοδώρα Τζάκρη για το αν θα προσχωρήσει αυτόνομα ή όχι στο ΠΑΣΟΚ. Εξέφρασε τη βεβαιότητα, ωστόσο, ότι θα γίνει συζήτηση ανάμεσα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τους Δημοκράτες είτε προεκλογικά, είτε μετεκλογικά.

Στη επισήμανση του Δημήτρη Οικονόμου ότι η εμφάνισή της στον ΣΚΑΪ είναι «μία από τις τελευταίες της στους Δημοκράτες», απάντησε: «Γιατί το λέτε αυτό; Εγώ βλέπω ότι οι θερινές πολιτικές μεταγραφές γίνονται σε άλλα κόμματα από στελέχη που σαν να είναι έτοιμα από καιρό, σαν θαρραλέοι, που επιδιώκουν να εργαλειοποιηθούν για να διευκολυνθεί το τελευταίο κύμα δημοσκοπήσεων, για να κλείσουν τώρα οι εταιρείες για τα μπάνια του λαού και να δημιουργηθούν οι εντυπώσεις».

Στη συνέχεια η βουλευτής Πέλλας τόνισε: «Εγώ και οι Δημοκράτες θα μπούμε σε μία συζήτηση όταν η συζήτηση αυτή γίνει σοβαρή. Και η συζήτηση θα γίνει σοβαρή όταν θα αφορά τις συγκλήσεις χώρων. Η επιθυμία μου και η προσπάθειά μου θα ήταν να υπάρξει μια σύγκλιση πολιτικών χώρων, δηλαδή πολιτικών κομμάτων. Αυτή την άποψη την υποστηρίζω σθεναρά. Είναι όμοροι χώροι και ιδεολογικά και... Δεν υπάρχει τέτοια συζήτηση τώρα, είμαι βέβαιη όμως ότι θα υπάρξει, είτε πριν τις εκλογές, είτε μετά».

«Συγκρούονται δύο στρατηγικές»

Η κ. Τζάκρη υποστήριξε ακόμη ότι σήμερα συγκρούονται δύο στρατηγικές: από τη μία, όπως είπε, η στρατηγική του Κυριάκου Μητσοτάκη που ζητά στήριξη στο όνομα της σταθερότητας και, από την άλλη, η ανάγκη για «κάθαρση», την οποία – όπως εκτίμησε – οφείλουν να υπηρετήσουν οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης.

Ερωτηθείσα ποιοι μπορούν να αναλάβουν αυτόν τον ρόλο, απάντησε πως «Ανδρουλάκης, Κασσελάκης, σίγουρα. Και Τσίπρας και όλοι όσοι θέλουν», σημειώνοντας ότι απαιτούνται συνεργασίες και όχι μόνο αριθμητικές ισορροπίες.

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Κριτική στον Αλέξη Τσίπρα

Παράλληλα, άσκησε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα για τις πρόσφατες τοποθετήσεις του, υποστηρίζοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός επιχειρεί να αλλάξει στρατηγική απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και αποδίδει τις συνεχείς εκλογικές ήττες του σε ένα σύστημα συμφερόντων που, όπως είπε, στηρίζει την κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα, σημείωσε το εξής: «Να σας πω τι λέει ο κύριος Τσίπρας; "Οκτώ χρόνια χάνω από τον Μητσοτάκη. Όχι επειδή είναι έξυπνος, όμορφος, καλύτερος πολιτικός. Χάνω επειδή υπάρχει ένα πασίδηλο σύστημα συμφερόντων, μιντιακό και όχι μόνο, που τον υποστηρίζε"». «Λέει ο κ. Τσίπρας ότι αυτό τώρα θα αλλάξει, θα προσχωρήσει εκείνος στα συμφέροντα και αυτή τη φορά θα τον νικήσει τον Μητσοτάκη. Επειδή θα πάει με τα συμφέροντα και τα συμφέροντα θα έρθουν μαζί του» κατέληξε.

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