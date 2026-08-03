Όταν ο Σκανδαλίδης δήλωνε ως γραμματέας ότι δεν έχει την ευθύνη των οικονομικών του κόμματος- Ποιοι την είχαν!

Σε κάποια από τις πολλές ανακοινώσεις που έβγαλε το ΠΑΣΟΚ για τα οικονομικά του και την ΕΛ.Α.Σ. ζήτησε από τον Αλέξη Τσίπρα αν θέλει να πληροφορηθεί περισσότερα να ζητήσει πληροφορίες από πρώην γραμματείς του κόμματος την Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και τον Γιάννη Ραγκούση που όπως αναφέρει σήμερα είναι συνεργάτες του.

Ο Ν. Ανδρουλάκης είναι αδύνατον να μην γνωρίζει πως ιστορικά την ευθύνη των οικονομικών του κόμματος είχε πάντα ο πρόεδρος μαζί με τον γενικό διευθυντή που όριζε ο ίδιος -πολύ περισσότερο που υπήρξε γραμματέας του ΠΑΣΟΚ την εποχή της συγκυβέρνησης με τη ΝΔ. Επί γραμματέων Ξενογιαννακοπούλου και Ραγκούση την ευθύνη των οικονομικών του ΠΑΣΟΚ είχε ο τότε πρόεδρος Γιώργος Παπανδρέου με τον αείμνηστο Ροβέρδο Σπυρόπουλο που είχε διοριστεί γενικός διευθυντής.

Να θυμίσουμε πως όταν υπήρξε το σκάνδαλο με το ένα εκατομμύριο ευρώ από το ταμείο της Siemens στο "μαύρο ταμείο" του ΠΑΣΟΚ ο τότε γραμματέας και στενός συνεργάτης σήμερα του Ν. Ανδρουλάκη Κώστας Σκανδαλίδης είχε δημοσίως δηλώσει πως ο ίδιος δεν είχε γνώση των οικονομικών του κόμματος καθώς τα διαχειρίζονταν απολύτως ο τότε πρόεδρος Κώστας Σημίτης με τον Σπύρο Αυγερινό, τότε γενικό διευθυντή της Χαριλάου Τρικούπη.

Καλό είναι λοιπόν να μην σπιλώνονται συνειδήσεις προσώπων που δεν έχουν δώσει κανένα δικαίωμα όπως η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και ο Γιάννης Ραγκούσης, όποιες και αν είναι οι σκοπιμότητες της Χαριλάου Τρικούπη.

Β.Σκ.