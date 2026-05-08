Αποστάσεις από τις πρακτικές της ηγεσίας.

«Απλή βουλευτής» δήλωσε η Νάντια Γιαννακοπούλου όταν ρωτήθηκε (ραδιόφωνο «Παραπολιτικών») για τον τρόπο αποχώρησης του Χάρη Καστανίδη από το ΠΑΣΟΚ και το ενδεχόμενο υποψηφιότητας της Θεοδώρας Τζάκρη στις προσεχείς εκλογές με τα ψηφοδέλτια της Χαριλάου Τρικούπη.

Και για τις δύο περιπτώσεις, η βουλευτής του Νοτίου Τομέα έλαβε σαφείς αποστάσεις από τα όσα εξελίχθηκαν και εξελίσσονται:

Για την αποχώρηση Καστανίδη

Ν. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι κάτι στενάχωρο. Δεν μπορώ να σας πω ότι χαίρομαι κι ούτε νομίζω ότι κανείς χαίρεται με αυτή την εικόνα και με την αποχώρηση του Χάρη, ενός ιστορικού στελέχους μεγάλης προσφοράς, και προφανώς θα ήθελα αυτή τη μάχη να τη δίναμε μαζί, γιατί είναι η πιο κρίσιμη μάχη για το ΠΑΣΟΚ, από εκεί και πέρα, όμως, η όποια πρωτοβουλία ανήκε στον ίδιο. Κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι αυτό είναι κάτι ευχάριστο ή ότι προσδίδει στο ΠΑΣΟΚ.

Ερωτηθείσα αν μπορεί να φανταστεί την κα Τζάκρη πίσω στο ΠΑΣΟΚ

Ν. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: (Γέλια) Εγώ είτε την φανταστώ είτε δεν την φανταστώ, εγώ είμαι μια απλή βουλευτής, υπάρχουν τα αρμόδια όργανα. Υπάρχει η επιτροπή διεύρυνσης και ο πρόεδρος μας, που αποφασίζει για τα στελέχη της πρώτης γραμμής, αλλά νομίζω ότι στο Πολιτικό Συμβούλιο, όταν συζητήθηκε, ειπώθηκε ότι ο κανόνας της 20ετίας ισχύει για όλους.

Για τη Θ. Τζάκρη δηλαδή είναι αρνητική...

Τ.Τε.