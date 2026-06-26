Όλοι περιμένουν από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να πάρει πρωτοβουλίες και ενδεχομένως σε συνεννόηση με τα κορυφαία στελέχη να αποφασιστεί στα όργανα του κόμματος η αναπροσαρμογή της στρατηγικής του κόμματος. «Να γίνει έστω μια συζήτηση», είναι η επωδός πολλών στελεχών που αγωνιούν...

Οι μέρες που έρχονται μόνο εύκολες δεν θα είναι για το ΠΑΣΟΚ, καθώς και το νέο κύμα δημοσκοπήσεων καταδεικνύει ότι η διαφορά με την ΕΛΑΣ όχι απλώς δεν κλείνει αλλά διευρύνεται. Κατά πληροφορίες το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης κινείται ολοένα και πιο κοντά στα μονοψήφια ποσοστά, με τους δημοσκόπους να ισχυρίζονται ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση το ΠΑΣΟΚ θα παγιωθεί σε νούμερα ακόμα και κάτω του 10%.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, η εξέλιξη αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης χάνει και προς τις δυο μπάντες, που σημαίνει ότι έχει διαρροές και προς την ΝΔ και προς την ΕΛΑΣ. Ταυτόχρονα έχει στερέψει από δεξαμενές, καθώς φαίνεται ότι απευθύνεται σε έναν σκληρό πυρήνα ψηφοφόρων που θα το ψηφίσουν «βρέξει – χιονίσει».

Η περιρέουσα ατμόσφαιρα δημιουργεί μεγάλη αμηχανία στα στελέχη του κόμματος, που δεν βλέπουν τι μπορεί να γίνει για να αντιστραφεί αυτή η πτωτική πορεία. Κυρίως ανησυχούν διότι δεν βλέπουν καμία κίνηση και κανέναν συναγερμό από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, που εμφανίζεται σχεδόν παραδομένη στη μοίρα. Η πλειονότητα των υψηλόβαθμων παραγόντων αναρωτιούνται τι ακριβώς θα λένε αναφορικά με τη στόχευση του κόμματος, αν οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν στο όριο του 10%. Ποιο στέλεχος, λένε, δεν θα γελοιοποιείται αν υποστηρίζει ότι παραμένει ο στόχος της νίκης στις εκλογές έστω και με μια ψήφο;

Τα προαναφερθέντα δεν σημαίνει ότι στο παρασκήνιο γίνονται κινήσεις αμφισβήτησης του κ. Ανδρουλάκη, αντιθέτως όλοι, τουλάχιστον προσώρας, υποστηρίζουν ότι δεν τίθεται κανένα θέμα ηγεσίας. Απλώς όλοι περιμένουν από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να πάρει πρωτοβουλίες και ενδεχομένως σε συνεννόηση με τα κορυφαία στελέχη να αποφασιστεί στα όργανα του κόμματος η αναπροσαρμογή της στρατηγικής του κόμματος. «Να γίνει έστω μια συζήτηση», είναι η επωδός πολλών στελεχών που αγωνιούν και περιμένουν από τον κ. Ανδρουλάκη να κάνει τις κινήσεις που πρέπει και να δείξει πως έχει αντιληφθεί τις δυσκολίες που έρχονται.

Αυτό που ανησυχεί πολλά στελέχη είναι η διάχυτη αίσθηση πως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει περιορίσει αισθητά τον κύκλο των συνομιλητών του. Έχει, για παράδειγμα, στείλει το μήνυμα πως αν υπάρξει η παραμικρή παρέκκλιση από τη γραμμή θα υπάρξουν διαγραφές και πέραν τούτου ουδέν. Δεδομένου ότι βρισκόμαστε σε οιονεί προεκλογική περίοδο αυτό εκ των πραγμάτων επηρεάζει τη στάση των στελεχών, που το τελευταίο που θα ήθελαν είναι να απειληθεί η παρουσία τους στα ψηφοδέλτια του κόμματος. Αυτό, από την άλλη, δεν αλλάζει την εικόνα του ΠΑΣΟΚ, ούτε και βελτιώνει τα ποσοστά του. Αντιθέτως επιτείνει την ανησυχία, πολύ περισσότερο όταν ενισχύονται οι πληροφορίες ότι μια σειρά μεσαίων στελεχών ανά την Επικράτεια έχουν δεχτεί άμεσες ή έμμεσες κρούσεις από την ΕΛΑΣ.

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