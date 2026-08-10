«Πόσο αυταρχικό μπορεί να είναι ένα κίνημα όταν στους κόλπους του δημιουργήθηκε ένα τέτοιο παρακίνημα; Το είχαμε αντιληφθεί, ήταν πριν την ιδρυτική του κόμματος αλλά το αφήναμε να εξελιχθεί ώστε να βρούμε κι εμείς τους περισσότερους ανθρώπους που εμπλέκονταν», είπε η επικεφαλής της Ελπίδας.

Απάντηση σε όσους αφήνουν αιχμές σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», έδωσε η Μαρία Καρυστιανού, με αφορμή το κύμα αποχωρήσεων από το κόμμα.

Όπως είπε μιλώντας στο Mega, στο κόμμα «δεν μπήκαν μόνο καλοπροαίρετοι άνθρωποι», προσθέτοντας ότι «το να βγαίνεις να συκοφαντείς και να λασπολογείς, γεννά διάφορα ερωτήματα» όσον αφορά «την πρόθεσή τους».

«Όταν μπεις σε ένα κίνημα που έχει πολύ ξεκάθαρες θέσεις - εμείς δεν έχουμε αλλάξει, δεν έχουμε παρεκκλίνει ούτε εκατοστό των κόκκινων γραμμών που έχουμε θέσει», τόνισε.

Σχετικά με τις καταγγελίες περί απολυταρχικού κόμματος και «διευθυντηρίου» του ηγετικού διδύμου Μαρία Καρυστιανού - Μαρία Γρατσία, τόνισε πως τις αποφάσεις λαμβάνουν τα μέλη του πολιτικού συμβουλίου και όχι η ίδια.

«Έχω δεχθεί πίεση από το σύστημα. Τρεις - τέσσερις (από τους αποχωρήσαντες) ήταν γραμμένοι στο κόμμα, κανένας δεν είναι στέλεχος, είμαστε απλοί στρατιώτες, έχουμε μέλη του πολιτικού συμβουλίου. Δεν έχουμε μοιράσει αρμοδιότητες και καρέκλες. (...) Όλοι μαζί παίρνουμε τις αποφάσεις. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν απλοί φίλοι του κόμματος, πολλούς δεν τους ξέρω καν. Έρχονται δίπλα μας, φωτογραφίζονται και μετά βγαίνουν και με τέτοια ένταση αποχωρούν, για μένα αυτό δείχνει δολιότητα, άρα κάτι κερδίζουν».

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«Δεν μπορώ να δεχθώ εκβιασμούς από ανθρώπους που είναι δίπλα στο κίνημα», ανέφερε η Μαρία Καρυστιανού.

«Μπορεί να μας προσέγγισαν κάποιοι άνθρωποι πιστεύοντας ότι ως γυναίκες μπορούν εύκολα να μας διαχειριστούν αλλά δεν τους βγήκε(...) Μην μετράμε αυτούς που απομακρύνονται από δίπλα μας με τόσο θορυβώδη τρόπο και μάλιστα με κατηγορίες που δεν ευσταθούν και χωρίς επιχειρήματα», συνέχισε.

«Ο Αυγερινός ήρθε σε εμάς»

Σχετικά με τον Θανάση Αυγερινό, ζήτησε να της δείξει τα αποδεικτικά στοιχεία, αναφέροντας πως είχε αντιληφθεί τη δημιουργία παρακινήματος εντός της «Ελπίδας» αλλά περίμενε να δει πως θα εξελιχθεί.

«Περιμένω από τον Αυγερινό τα αποδεικτικά στοιχεία. Μέχρι την προηγούμενη ημέρα είχαμε καλή σχέση, ας αποδείξει έστω δημόσια ότι ευσταθούν αυτά που είπε. Μας αιφνιδίασε. Με το που αποχώρησε, βγήκε ένα ολόκληρο σύστημα που μέσα σε ώρες συντονίστηκε σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος υπέρ του Αυγερινού. Πόσο αυταρχικό μπορεί να είναι ένα κίνημα όταν στους κόλπους του δημιουργήθηκε ένα τέτοιο παρακίνημα; Το είχαμε αντιληφθεί, ήταν πριν την ιδρυτική του κόμματος αλλά το αφήναμε να εξελιχθεί ώστε να βρούμε κι εμείς τους περισσότερους ανθρώπους που εμπλέκονταν. Περίμενα μία καθαρή εξήγηση, εξεπλάγην διπλά. Περίμενα ότι θα υπήρχε καθαρότητα», πρόσθεσε.

«Ο Αυγερινός ήρθε σε εμάς, δεν τον αναζητήσαμε εμείς (...) Αυτά που λέω εγώ είναι πάντα τα ίδια, δεν θα αλλάξω. Ήρθε σε εμάς γνωρίζοντας το πλαίσιο λειτουργίας. Μας βοήθησε να συντάξουμε την ιδρυτική διακήρυξη. Ανέλαβε τον τομέα της επικοινωνίας χωρίς να του το αναθέσει κάποιος, λόγω του επαγγέλματός του. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι εγώ δεν μπορούσα να κρίνω πως δεν πηγαίνει καλά το κομμάτι της επικοινωνίας. (...) Επέμενε σε μία συγκεκριμένη τακτική. Αποφασίσαμε ότι χρειαζόμασταν κι ένα γραφείο Τύπου. Είχε ενημερωθεί», επεσήμανε.

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