Οι εξελίξεις διατηρούν την αγορά πετρελαίου σε κατάσταση έντονης μεταβλητότητας, με τους επενδυτές να αναμένουν σαφέστερες ενδείξεις για την ασφάλεια των βασικών θαλάσσιων διαδρομών μεταφοράς ενέργειας.

Μικτές τάσεις καταγράφουν τη Δευτέρα οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τα αντικρουόμενα μηνύματα από την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη σχετικά με μια πιθανή συμφωνία για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Τα συμβόλαια του Μπρεντ παράδοσης Οκτωβρίου ενισχύονται κατά 0,2%, στα 83,72 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate παράδοσης Σεπτεμβρίου παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στα 78,17 δολάρια.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν βρίσκεται αυτήν την περίοδο σε απευθείας συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Η τοποθέτησή του έρχεται σε αντίθεση με τις διαβεβαιώσεις της Ουάσιγκτον ότι μια συμφωνία βρίσκεται κοντά.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το Ιράν ζητά αποζημίωση από τις ΗΠΑ ως προϋπόθεση για την επαναλειτουργία της κρίσιμης θαλάσσιας οδού. Ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της χώρας, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Ζολγκάντρ, φέρεται να ανέφερε ότι τα Στενά θα παραμείνουν κλειστά έως ότου ικανοποιηθούν έξι όροι, μεταξύ των οποίων ο τερματισμός του πολέμου και των επιθέσεων εναντίον του Ιράν και των συμμάχων του.

Οι κίνδυνοι

Η αμερικανική πλευρά επιμένει ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να διασφαλίζει την ανεμπόδιστη ελευθερία της ναυσιπλοΐας, χωρίς ιρανικές εγκρίσεις, διόδια ή άλλους περιορισμούς. Την ίδια στιγμή, η Citi προειδοποιεί ότι οι κίνδυνοι δεν περιορίζονται στα Στενά του Ορμούζ, καθώς οι Χούθι στην Υεμένη συνεχίζουν τις επιθέσεις και τις απειλές κατά πλοίων που συνδέονται με τη Σαουδική Αραβία στην Ερυθρά Θάλασσα και γύρω από το Μπαμπ ελ Μαντέμπ.

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Η Westpac σημείωσε ότι η αβεβαιότητα παραμένει ιδιαίτερα υψηλή, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν εισέρχεται στον έκτο μήνα. Όπως υπογράμμισε, τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ουσιαστικά κλειστά, ενώ η εμπλοκή των Χούθι διαταράσσει και τις εναλλακτικές οδούς εφοδιασμού μέσω της Ερυθράς Θάλασσας.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε ότι έως τις 9 Αυγούστου είχε ανακατευθύνει 55 εμπορικά πλοία, ακινητοποιήσει δύο και πραγματοποιήσει ελέγχους σε ακόμη δύο, στο πλαίσιο της επιβολής των σχετικών μέτρων. Οι εξελίξεις διατηρούν την αγορά πετρελαίου σε κατάσταση έντονης μεταβλητότητας, με τους επενδυτές να αναμένουν σαφέστερες ενδείξεις για την ασφάλεια των βασικών θαλάσσιων διαδρομών μεταφοράς ενέργειας.