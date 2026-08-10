Η πιο επιτυχημένη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν και όλων των εποχών στο IMAX,

Η «Οδύσσεια» σημείωσε δύο ιστορικά ορόσημα στο παγκόσμιο box office κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Η κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους με τον Ματ Ντέιμον στο ρόλο του Οδυσσέα, αναδείχθηκε η πιο εμπορική ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, ξεπερνώντας τα 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια αφήνοντας πίσω το «The Dark Knight Rises» του 2012 με 1,08 δισ. δολάρια.

Παράλληλα έγινε η πιο κερδοφόρα κυκλοφορία στην ιστορία του IMAX με 289 εκατομμύρια δολάρια, καταρρίπτοντας το ρεκόρ του «Avatar» του 2009 με 271 εκατ. δολάρια.

Αυτήν τη στιγμή, αποτελεί τη δεύτερη πιο εμπορική ταινία της χρονιάς, πίσω από το «Spider-Man: Brand New Day» των 1,67 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αλλά και τη δεύτερη πιο επιτυχημένη παραγωγή με R-rated χαρακτηρισμό στην ιστορία του κινηματογράφου, μετά το «Deadpool & Wolverine» του 2024 με 1,3 δισ. δολάρια.

Και ακόμα δεν έχει κάνει πρεμιέρα στην Κίνα

Τα ορόσημα αυτά αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς το φιλμ απέχει πολύ από το να ολοκληρώσει την πορεία του στις αίθουσες. Μέχρι σήμερα, έχει αποφέρει 461 εκατομμύρια δολάρια στην Αμερική και 643 εκατομμύρια στον υπόλοιπο κόσμο, μετρώντας συνολικά 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Μάλιστα, μόνο κατά το τέταρτο σαββατοκύριακο προβολής του, κατάφερε να συγκεντρώσει το ποσό των 110 εκατομμυρίων δολαρίων διεθνώς (79 εκατ. εκτός Αμερικής και 31,5 εκατ. στο αμερικανικό box office). Κι όλα αυτά, ενώ δεν έχει κάνει ακόμα πρεμιέρα στην Κίνα, τη δεύτερη μεγαλύτερη κινηματογραφική αγορά, όπου αναμένεται στις 14 Αυγούστου, σύμφωνα με το Variety.

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Ο Νόλαν θεωρείται ο πιο εμπορικός σκηνοθέτης της γενιάς του, με τις συνολικές εισπράξεις των ταινιών του να ξεπερνούν τα 7 δισ. δολάρια ενώ τρεις από αυτές, «Η Οδύσσεια», «The Dark Knight» και «The Dark Knight Rises» έχουν σπάσει το περιζήτητο φράγμα του ενός δισεκατομμυρίου.

Παράλληλα, το «Οπενχάιμερ» του 2023, η πρώτη ταινία του δημιουργού που απέσπασε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, έφτασε πολύ κοντά με 975 εκατομμύρια δολάρια, ένα εντυπωσιακό νούμερο για μια τρίωρη ιστορική βιογραφία.

Η «Οδύσσεια» η οποία έκανε πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες στις 16 Ιουλίου και είναι η πρώτη μεγάλου μήκους παραγωγή που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με τεχνολογία IMAX ακολουθεί το περιπετειώδες ταξίδι του Οδυσσέα προς την Ιθάκη μετά το τέλος του Τρωικού Πολέμου. Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Αν Χάθαγουεϊ, Τομ Χόλαντ, Ζεντάγια, Ρόμπερτ Πάτινσον, Σαμάνθα Μόρτον, Σαρλίζ Θερόν, Λουπίτα Νιόνγκο, Έλιοτ Πέιτζ, Τζον Μπέρνθαλ και Τζον Λεγκουιζάμο.

Με πληροφορίες από AΠΕ-ΜΠΕ