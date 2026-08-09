Όσα αναφέρει σε δήλωσή του ο Κώστας Ντουντουλάκης.

Την αποχώρησή του από την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» γνωστοποιεί ο Κώστας Ντουντουλάκης, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για τον τρόπο λειτουργίας και λήψης αποφάσεων στο εσωτερικό της ομάδας.

Σε δημόσια τοποθέτησή του, ο κ. Ντουντουλάκης δηλώνει ότι δεν αισθάνεται πλέον ότι εκφράζεται από την πορεία που έχει ακολουθήσει η συγκεκριμένη συλλογική προσπάθεια, ενώ ασκεί έντονη κριτική στη λειτουργία της ηγετικής ομάδας.

Απευθυνόμενος στα μέλη της Ομάδας Πολιτών Χανίων της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», ο Κώστας Ντουντουλάκης αναφέρει ότι δεν τον εκφράζει πλέον η πορεία της συλλογικής προσπάθειας και υποστηρίζει ότι δεν τρέφει πια αυταπάτες για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί.

Στο επίκεντρο της κριτικής του βρίσκεται αυτό που ο ίδιος χαρακτηρίζει «απολυταρχικά προσωποπαγές» και «εμμονικά αρνούμενο κάθε έννοια καταστατικού και δημοκρατικής λειτουργίας» διευθυντήριο, αναφερόμενος ονομαστικά στην Καρυστιανού και τον Γρατσία, καθώς και σε πρόσωπα που, όπως υποστηρίζει, τους περιβάλλουν.

Στην ίδια δήλωση αφήνει αιχμές και για το πολιτικό μοντέλο που, σύμφωνα με την άποψή του, επιχειρείται να διαμορφωθεί.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όπως σημειώνει, όσοι επιλέγουν να παραμείνουν σε μια τέτοια διαδικασία έχουν κάθε δικαίωμα να το πράξουν, όμως ο ίδιος δηλώνει ότι δεν πρόκειται να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο.

Η απόφασή του, όπως εξηγεί, συνδέεται με την προσωπική του διαδρομή και με τις πολιτικές και κοινωνικές του πεποιθήσεις, τις οποίες θεωρεί ασύμβατες με τον τρόπο λειτουργίας που καταγγέλλει.

Η δήλωση του Κώστα Ντουντουλάκη προς τα μέλη της Ομάδας Πολιτών Χανίων της «Ελπίδας για την Δημοκρατία»

«Δηλώνω πως δε με εκφράζει πλέον ούτε τρέφω πια αυταπάτες για την πορεία του απολυταρχικά προσωποπαγούς και εμμονικά αρνούμενου κάθε έννοια καταστατικού και δημοκρατικής λειτουργίας διευθυντηρίου Καρυστιανού-Γρατσία και μερικών σφογγοκωλάριων γύρω τους...

Όσοι ονειρεύονται τέτοια παραγωγή πολιτικής έχουν κάθε δικαίωμα να παραμείνουν ως υπάκουοι υπήκοοι μιας ακραία συστημικής διαχείρισης.

Εγώ όχι, σεβόμενος τους επί δεκαετίες κοινωνικούς μου αγώνες και σκληρές διώξεις από κυβερνήσεις εθνικής υποτέλειας, κοινωνικής εξαθλίωσης και ωμού αυταρχισμού, αγώνες και διώξεις που, παρά τις επανειλημμένες προτάσεις που μου έγιναν ουδέποτε εξαργύρωσα ούτε καν με απλή συμμετοχή σε οιαδήποτε ψηφοδέλτια δημοτικών ή βο(υ)λευτικών εκλογών.



Να είστε καλά».