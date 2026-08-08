Για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατηγορούνται ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και οι γονείς του παιδιού.

Τραγωδία σημειώθηκε στην Πάρο, όπου ένα 4χρονο παιδί εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε πισίνα beach bar.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 15:15, όταν, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες, το παιδί βρέθηκε μέσα στην πισίνα της επιχείρησης.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι γονείς του 4χρονου βρίσκονταν σε άλλο σημείο την ώρα του περιστατικού. Το παιδί ανέσυρε από την πισίνα εργαζόμενος της επιχείρησης, ο οποίος εργάζεται ως μπάρμαν.

Αμέσως επιχειρήθηκε η ανάνηψή του, αρχικά στο σημείο και στη συνέχεια στο Κέντρο Υγείας, όπου μεταφέρθηκε. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών, το παιδί δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει στη ζωή.

Για την υπόθεση, σύμφωνα με την ΕΡΤ, έχουν συλληφθεί ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και οι γονείς του παιδιού, αντιμετωπίζοντας, σύμφωνα με τις πληροφορίες, την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

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Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου, ενώ οι γονείς, μετά την ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών, αναμένεται σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες να αφεθούν ελεύθεροι.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες το 4χρονο παιδί βρέθηκε στην πισίνα και να διαπιστωθούν οι ευθύνες για την τραγωδία.