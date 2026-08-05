Ο Κώστας Μπιζάς χαρακτηρίζει, μέσω των συνηγόρων του, άδικη και αποπροσανατολιστική τη σύλληψή του.

Στην αντεπίθεση περνά ο δήμαρχος Πάρου Κώστας Μπιζάς καταγγέλλοντας πως η σύλληψή του για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο νησί αποτελεί επιχείρηση αποπροσανατολισμού από τους πραγματικούς υπεύθυνους. Με ανακοίνωσή του, μέσω του συνηγόρων του, Θέμη Σοφού και Κώστα Φιφλή, τονίζει πως η μετακύλιση της ευθύνης στο πρόσωπό του για την πυρκαγιά που ξεκίνησε από τον ΧΥΤΑ και γρήγορα επεκτάθηκε, πριν από λίγες ημέρες, έχει ως στόχο τη συγκάλυψη των εμπλεκόμενων φορέων, μέσα από την κατασκευή ενός εύκολου «αποδιοπομπαίου τράγου».

Η ανακοίνωση

Στην ανακοίνωση με τον τίτλο «Αδικαιολόγητη στοχοποίηση του Δημάρχου Πάρου – Η αλήθεια για τον ΧΥΤΑ, τις αρμοδιότητες του ΦΟΔΣΑ και τον ιδιώτη ανάδοχο», αναφέρεται συγκεκριμένα:

Ως πληρεξούσιοι δικηγόροι και συνήγοροι υπεράσπισης του Δημάρχου Πάρου κ. Κ. Μπιζά, με αφορμή τα πρόσφατα θλιβερά γεγονότα της καταστροφικής πυρκαγιάς της 28ης Ιουλίου 2026 και την αδικαιολόγητη σύλληψη και παραπομπή του (Δημάρχου Πάρου) στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, οφείλουμε να αποκαταστήσουμε την αλήθεια ενώπιον των συμπολιτών μας και της κοινής γνώμης.

Η βιαστική και νομικά εσφαλμένη απόδοση ποινικών ευθυνών στο πρόσωπο του Δημάρχου Πάρου συνιστά μια κατάφωρη αδικία, η οποία αποπροσανατολίζει από τους πραγματικούς υπεύθυνους και αφήνει σκιές για απόπειρα συγκάλυψης των ουσιαστικών ευθυνών των άμεσα εμπλεκόμενων φορέων.

Διαχειριστής και Κύριος του έργου: Υπεύθυνος για τη συνολική διαχείριση του ΧΥΤΑ είναι ο ΦΟΔΣΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ) και όχι ο Δήμος Πάρου.

Υπεύθυνος για τη συνολική διαχείριση του ΧΥΤΑ είναι ο ΦΟΔΣΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ) και όχι ο Δήμος Πάρου. Ιδιώτης Ανάδοχος: Η λειτουργία του χώρου έχει ανατεθεί βάσει σχετικών συμβάσεων στην ιδιωτική εταιρεία WATT Α.Ε.

Η λειτουργία του χώρου έχει ανατεθεί βάσει σχετικών συμβάσεων στην ιδιωτική εταιρεία WATT Α.Ε. Η αρμοδιότητα του Δήμου: Ο Δήμος Πάρου έχει την ευθύνη αποκλειστικά για την αποκομιδή των απορριμμάτων από συγκεκριμένους χώρους εναπόθεσης/ανακύκλωσης (σύμμεικτα αστικά απορρίμματα, ειδικά ρεύματα στερεών αποβλήτων, σύμφωνα με την εγκεκριμένη ΑΕΠΟ του χώρου) και όχι για την διαχείριση του χώρου του ΧΥΤΑ ΠΑΡΟΥ (εκτάσεως 105.840 τ.μ. – σύμφωνα με το ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ που υπεγράφη στις 26 Μαρτίου 2021) και προφανώς δεν έχει την ευθύνη για τη συνολική πυρασφάλεια και εποπτεία της δομής του ΧΥΤΑ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αυτοψίας, η πυρκαγιά ξεκίνησε εντός των ορίων διαχείρισης των υλικών (από πιθανή αυτανάφλεξη ή μικροεστία εντός του όγκου των απορριμμάτων), σε χώρο που τελεί υπό την ευθύνη και την επίβλεψη του αναδόχου λειτουργίας του ΧΥΤΑ ΠΑΡΟΥ.

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Η σύλληψη του Δημάρχου Πάρου βασίστηκε σε πλημμελή και βιαστική εκτίμηση των θεσμικών αρμοδιοτήτων από τις ανακριτικές αρχές της Πυροσβεστικής. Η μετακύλιση της ευθύνης στον Δήμαρχο Πάρου εξυπηρετεί μονάχα την κατασκευή ενός εύκολου «αποδιοπομπαίου τράγου», καλύπτοντας τις παραλείψεις και τις συμβάσεις λειτουργίας που δεν εγγυήθηκαν την ασφάλεια της εγκατάστασης.

Ο Δήμαρχος Πάρου Κώστας Μπιζάς δηλώνει: «Δεν θα επιτρέψω να χρησιμοποιηθεί το όνομά μου και ο θεσμός του Δημάρχου Πάρου ως προπέτασμα καπνού για να κρυφτούν οι πραγματικές ευθύνες του ΦΟΔΣΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. και του ιδιώτη αναδόχου. Η Πάρος πέρασε μια τεράστια δοκιμασία με 10.000 στρέμματα καμένης γης. Η δικαιοσύνη οφείλει να ψάξει βαθιά και να αποδώσει τις ευθύνες εκεί που πραγματικά ανήκουν, χωρίς σκοπιμότητες και χωρίς να χαρίζεται σε εργολάβους και σε όσους έχουν την ευθύνη της σωστής διαχείρισης και λειτουργία του ΧΥΤΑ ΠΑΡΟΥ. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι η ελληνική Δικαιοσύνη θα αποκαταστήσει την αλήθεια.»

Για την υπόθεση είχαν συλληφθεί ο Δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας, ο εργολάβος του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων και ένας οδηγός απορριμματοφόρου. Όλοι όμως αφέθηκαν ελεύθεροι καθώς ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Σύρου έκρινε ότι η υπόθεση χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση προτού αποφασιστεί εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες.