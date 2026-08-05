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«Αν θέλετε να βοηθήστε μια ψυχή που δεν διάλεξε να βρεθεί στο διάβα της φωτιάς»...

Κουτάβια ηλικίας 2-4 μηνών που φιλοξενούνται στον σταθμό πυρόπληκτων ζώων στο Στάδιο των Μεγάρων, ψάχνουν επειγόντως για προσωρινό σπίτι.

Τα ζώα χρειάζονται αυξημένη φροντίδα, καθώς δεν μπορούν να βγουν βόλτα μέχρι να ολοκληρώσουν τον εμβολιακό τους κύκλο.

«Αν θέλετε να βοηθήστε μια ψυχή που δεν διάλεξε να βρεθεί στο διάβα της φωτιάς και μπορείτε να διαθέσετε το σπίτι σας για 1 μήνα (minimum- εκτός αν υιοθετηθεί νωρίτερα)», τονίζει σε ανάρτησή της η Ζωοφιλική Ένωση Μεγάρων.

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