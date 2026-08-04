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Η υπόθεση αποκαλύφθηκε χθες κατά τη διερεύνηση περιστατικού διακομιδής ανηλίκου στο Κέντρο Υγείας Πάρου, έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ.

Τρεις 17χρονοι συνελήφθησαν στην Πάρο, καθώς φέρεται να πλαστογράφησαν τα ψηφιακά δελτία ταυτότητάς τους, προκειμένου να εμφανίζονται ως ενήλικοι και να εξασφαλίσουν την είσοδό τους σε νυχτερινό κέντρο.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε χθες Δευτέρα 3 Αυγούστου, κατά τη διερεύνηση περιστατικού διακομιδής ανηλίκου στο Κέντρο Υγείας Πάρου, έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι τρεις ανήλικοι είχαν αλλοιώσει, μέσω ψηφιακής επεξεργασίας, την ημερομηνία γέννησης του ψηφιακού δελτίου ταυτότητας που είχαν ανακτήσει από το Gov.gr, ώστε να φαίνονται ενήλικοι.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία πιστοποιητικών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ