Το περιστατικό έλαβε χώρα στην παραλία Μοναστήρι

Σε νοσοκομείο της Αθήνας μεταφέρθηκε 17χρονη, μετά από τραυματισμό που υπέστη σε θαλάσσια δραστηριότητα στην περιοχή «Μοναστήρι» της Πάρου, το απόγευμα της Τρίτης. Σύμφωνα τον parianostypos.gr η ανήλικη επέβαινε σε ρυμουλκούμενο φουσκωτό θαλάσσιο μέσο αναψυχής, το οποίο έλκονταν από ταχύπλοο σκάφος, μαζί με δύο ακόμη συνομήλικες όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες τραυματίστηκε στο αριστερό ισχίο.

Στο σημείο κλήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ, ενώ η 17χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Πάρου για την παροχή πρώτων βοηθειών. Λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της με επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο προς τον Πειραιά, προκειμένου να συνεχιστεί η νοσηλεία της σε νοσοκομείο της Αττικής.

Έρευνα για τις συνθήκες του ατυχήματος

Για το περιστατικό έχει ξεκινήσει προανάκριση από το Λιμεναρχείο Πάρου, με στόχο να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε ο τραυματισμός κατά τη διάρκεια της θαλάσσιας δραστηριότητας. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην τήρηση των κανόνων ασφαλείας για τα θαλάσσια παιχνίδια και τις ρυμουλκούμενες δραστηριότητες αναψυχής.