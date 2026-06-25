Αναστάτωση επικράτησε στην Πάχη Μεγάρων, όταν ένας 14χρονος παρασύρθηκε με το σωσίβιό του μέσα στη θάλασσα εξαιτίας των ανέμων.
Σύμφωνα με το STAR, ο ανήλικος παρασύρθηκε περίπου 800 μέτρα από την ακτή, πλησιάζοντας κοντά σε μία βραχονησίδα. Στο πλευρό του βρισκόταν η μητέρα του, η οποία κολυμπούσε μαζί.
Δύο εθελοντές διασώστες με φουσκωτό προσέγγισαν τον 14χρονο και την μητέρα του. «Είχαμε τον μικρό, μας έφυγε στη θάλασσα. Κινητοποιηθήκαμε γρήγορα, στείλαμε ένα φουσκωτό», είπε στο STAR ο υπεύθυνος λιμένα Πάχης Μεγάρων, Κώστας Θεοδωράκης.
Ο 14χρονος και η μητέρα του ευχαρίστησαν τους διασώστες, με τον ανήλικο από δω και στο εξής να είναι πιο... προσεκτικός στη θάλασσα.
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