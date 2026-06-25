Τον 14χρονο με τη μητέρα του περισυνέλεξαν δύο εθελοντές με το φουσκωτό τους σκάφος.

Αναστάτωση επικράτησε στην Πάχη Μεγάρων, όταν ένας 14χρονος παρασύρθηκε με το σωσίβιό του μέσα στη θάλασσα εξαιτίας των ανέμων.

Σύμφωνα με το STAR, ο ανήλικος παρασύρθηκε περίπου 800 μέτρα από την ακτή, πλησιάζοντας κοντά σε μία βραχονησίδα. Στο πλευρό του βρισκόταν η μητέρα του, η οποία κολυμπούσε μαζί.

Δύο εθελοντές διασώστες με φουσκωτό προσέγγισαν τον 14χρονο και την μητέρα του. «Είχαμε τον μικρό, μας έφυγε στη θάλασσα. Κινητοποιηθήκαμε γρήγορα, στείλαμε ένα φουσκωτό», είπε στο STAR ο υπεύθυνος λιμένα Πάχης Μεγάρων, Κώστας Θεοδωράκης.

Ο 14χρονος και η μητέρα του ευχαρίστησαν τους διασώστες, με τον ανήλικο από δω και στο εξής να είναι πιο... προσεκτικός στη θάλασσα.

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