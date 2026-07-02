Χωρίς ζημιές, σε επιφυλακή η 3η ΕΜΑΚ και οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες.

Σε αυξημένη ετοιμότητα τέθηκαν οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας μετά τον σεισμό μεγέθους 5,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 14:06 σήμερα το μεσημέρι με επίκεντρο 11 χλμ νοτιονοτιοανατολικά της Καρπάθου. Άμεσα κινητοποιήθηκαν πυροσβεστικές, αστυνομικές και λιμενικές δυνάμεις στην ευρύτερη νησιωτική περιοχή, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων για την άμεση αποτίμηση της κατάστασης μετά από σεισμική δόνηση.

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5,2 Ρίχτερ «ταρακούνησαν» την Κάρπαθο

Η ισχυρική σεισμική δόνηση προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους του νησιού αλλά και σε γειτονικές περιοχές, όπως η Ρόδος. Ο σεισμός είχε επίκεντρο 11 χλμ νότια–νοτιοανατολικά της Καρπάθου και εστιακό βάθος περίπου 13 χιλιομέτρων, σύμφωνα με τα στοιχεία των σεισμολογικών καταγραφών. Η δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος των Δωδεκανήσων. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για τη δεύτερη σεισμική δόνηση που καταγράφεται στην περιοχή μέσα σε οκτώ ημέρες, καθώς στις 24 Ιουνίου είχε προηγηθεί σεισμός μεγέθους 5,1 Ρίχτερ. Το γεγονός αυτό έχει θέσει σε αυξημένη επιφυλακή τις αρμόδιες αρχές και τους σεισμολόγους, οι οποίοι παρακολουθούν την εξέλιξη της σεισμικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Χωρίς αναφορές για ζημιές ή εγκλωβισμούς

Μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί ζημιές σε κτήρια, ενώ το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δεν έχει δεχθεί κλήσεις για απεγκλωβισμό πολιτών. Παράλληλα, συνεχίζονται οι περιπολίες ελέγχου από δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Ελληνικής Αστυνομίας. Σε επιφυλακή βρίσκονται και μονάδες του Λιμενικού Σώματος, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία και η ασφάλεια στις θαλάσσιες μετακινήσεις.

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Πυροσβεστική: Σε αυξημένη ετοιμότητα οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας

Με εντολή της ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος, σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας έχουν τεθεί οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, καθώς και η 3η ΕΜΑΚ, για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν μετασεισμικής δραστηριότητας ή προβλημάτων. Οι Αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου, ενώ συνιστούν ψυχραιμία στους πολίτες και τήρηση των βασικών οδηγιών αντισεισμικής προστασίας.