Σεισμός μεγέθους 5 Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο ανοικτά της Καρπάθου.
Ισχυρή σεισμική δόνηση ισχύος 5 Ρίχτερ σημειώθηκε 6,7 χλμ. νοτιοδυτικά της Καρπάθου.
Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών η σεισμική δόνηση καταγράφηκε στις 11:25 με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 16 χιλιόμετρα.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές, ωστόσο οι αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου για πιθανές μετασεισμικές δονήσεις.
Τα 5 Ρίχτερ «ταρακούνησαν» την Κάρπαθο
Η σεισμική δόνηση έλαβε χώρα μόλις 7 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του νησιού προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους αλλά και σε περιοχές των Δωδεκανήσων. Η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή λόγω της έντασής της, με αρκετούς πολίτες να βγαίνουν από τα σπίτια και τα καταστήματα για προληπτικούς λόγους.