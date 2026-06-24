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Σεισμός τώρα στην Κάρπαθο, 5 Ρίχτερ η ισχυρή δόνηση που σημειώθηκε στα ανοικτά του νησιού.

Σεισμός μεγέθους 5 Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο ανοικτά της Καρπάθου.

Ισχυρή σεισμική δόνηση ισχύος 5 Ρίχτερ σημειώθηκε 6,7 χλμ. νοτιοδυτικά της Καρπάθου.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών η σεισμική δόνηση καταγράφηκε στις 11:25 με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 16 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές, ωστόσο οι αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου για πιθανές μετασεισμικές δονήσεις.

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Τα 5 Ρίχτερ «ταρακούνησαν» την Κάρπαθο

Η σεισμική δόνηση έλαβε χώρα μόλις 7 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του νησιού προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους αλλά και σε περιοχές των Δωδεκανήσων. Η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή λόγω της έντασής της, με αρκετούς πολίτες να βγαίνουν από τα σπίτια και τα καταστήματα για προληπτικούς λόγους.