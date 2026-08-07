Στόχος είναι η τεχνολογική και παραγωγική αναβάθμιση των επιχειρήσεων, η ενίσχυση της καινοτομίας, η αύξηση της εξωστρέφειας και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους στην ελληνική και διεθνή αγορά.

Την πρώτη προκήρυξη του νέου καθεστώτος ενισχύσεων για επενδυτικά σχέδια διπλής χρήσης στους στρατηγικούς τομείς της άμυνας, καθώς και της κατασκευής οχημάτων και αεροσκαφών, δημοσίευσαν τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης. Το πρόγραμμα ενεργοποιείται στο πλαίσιο του αναπτυξιακού νόμου και διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ για το 2026, με στόχο την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγικής βάσης και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Το καθεστώς αφορά επενδύσεις σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή όπλων και πυρομαχικών, στρατιωτικών οχημάτων, αεροσκαφών, καθώς και εξοπλισμού και εξαρτημάτων για την αυτοκινητοβιομηχανία.

Στόχος είναι η τεχνολογική και παραγωγική αναβάθμιση των επιχειρήσεων, η ενίσχυση της καινοτομίας, η αύξηση της εξωστρέφειας και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους στην ελληνική και διεθνή αγορά.

Οι αιτήσεις υπαγωγής θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Αναπτυξιακών Νόμων από τις 31 Αυγούστου έως τις 30 Νοεμβρίου 2026. Βασική προϋπόθεση είναι η αίτηση να κατατεθεί πριν από την έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, καθώς διαφορετικά η επένδυση δεν μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών δαπανών, όπως την κατασκευή και τον εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων, την αγορά νέου μηχανολογικού εξοπλισμού, την προμήθεια λογισμικού και τεχνολογίας, καθώς και επενδύσεις σε έρευνα, καινοτομία, ενεργειακή απόδοση, κυκλική οικονομία, επαγγελματική κατάρτιση και συμμετοχή μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε εμπορικές εκθέσεις. Παράλληλα, προβλέπονται ενισχύσεις για την πρόσληψη εργαζομένων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες ή είναι άτομα με αναπηρία.

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Το βασικό κίνητρο του καθεστώτος είναι η φορολογική υπερέκπτωση των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών, οι οποίες εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων προσαυξημένες κατά 100%, ενώ προβλέπεται και ταχεία αδειοδότηση για τα επενδυτικά σχέδια που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Η ένταση της ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή υλοποίησης της επένδυσης. Για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις προβλέπονται υψηλότερα ποσοστά ενίσχυσης, ενώ σε Περιφέρειες όπως το Βόρειο Αιγαίο, η Κρήτη και η Δυτική Μακεδονία τα ποσοστά μπορούν να φτάσουν έως και το 75%.