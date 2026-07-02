Το στρατόπεδο Σαμαρά κινείται αθόρυβα σε όλα τα επίπεδα.

Η κυβέρνηση είναι φανερό ότι προσπαθεί με νύχια και με δόντια να πείσει τους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους της Ν.Δ. ότι αξίζει μία 3η ευκαιρία. Είτε με το επιχείρημα «το είπαμε το κάναμε». Είτε με τον «μπαμπούλα» της αστάθειας. Ή της επανόδου του Αλέξη Τσίπρα. Εκκινώντας μία προεκλογική καμπάνια που έχει την μορφή της καταδρομικής επιδρομής στην κοινωνία. Τι κρύβεται πίσω από την αγωνία του Μαξίμου αν πιστέψουμε τις αλλεπάλληλες διαβεβαιώσεις του πρωθυπουργού και κυβερνητικού εκπροσώπου ότι οι εκλογές θα γίνουν το ΄27;

Τα καθηλωμένα ποσοστά

Φυσικά τα καθηλωμένα ποσοστά της Ν.Δ. Που όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι για να ανέβουν θα πρέπει να πειστεί μεγάλο κομμάτι των δυσαρεστημένων ψηφοφόρων της Ν.Δ. Που στην πλειοψηφία τους είναι είτε απογοητευμένοι κεντροδεξιοί- λόγω ακρίβειας και σκανδάλων- ή θυμωμένοι δεξιοί.

Ή παραδοσιακά εκλογικά κοινά ης Ν.Δ. που την έχουν γυρίσει την πλάτη. Από τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους , τους αγρότες μέχρι τους ιδιοκτήτες και οδηγούς ταξί.

Χτυπούν κόκκινα καμανάκια

Ο στόχος της επανασυσπείρωσης είναι δύσκολος αν όχι ακατόρθωτος μετά από 7 χρόνια κυβερνητικής θητείας. Και κυρίως με τις εσωκομματικές «πληγές» που άφησε το Μαξίμου να κακοφορμίσουν. Με αποτέλεσμα να έρχονται οι εσωτερικές έρευνες από την Περιφέρεια και να χτυπούν «κόκκινα καμπανάκια».

Με τον Κ. Βελόπουλο να έχει οργώσει την χώρα και να έχει κάνει εισπήδηση στα δεξιά κοινά όσα χρόνια η κυβέρνηση έκανε όλο και μεγαλύτερη στροφή προς το κέντρο αγνοώντας βασικά στελέχη και παραδοσιακές αξίες της παράταξης. Με ένα κόμμα σε ..κώμα.

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Και με την βεβαιότητα ότι μπορεί να φτιάξει ένα νέο «Σημιτικό κόμμα» μέσα στη Ν.Δ. και να την μεταλλάξει. Και μάλιστα χωρίς συνέπειες. Αψήφησε τον Κ. Καραμανλή διέγραψε τον Αντώνη Σαμαρά και άφησε στην τύχη τους σειρά στελεχών. Τουλάχιστον αυτό πιστεύει ένα μεγάλο μέρος του κεντροδεξιού εκλογικού κοινού.

Ο εφιάλτης του Σαμαρά

Και τώρα – εν΄όψει του νέου κόμματος Σαμαρά- η Ν.Δ. τρέχει. Και δεν φθάνει. Αφού η πρόσφατη δημοσκόπηση της Alco για τον Flash δίνει ένα σίγουρο 3% στο νέο κόμμα. Με ένα 8% να δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να το ψηφίσει και ένα άλλο 8% να δηλώνει ότι είναι λιγότερο πιθανό να το ψηφίσει. Με τους πολιτικούς αναλυτές να καταλήγουν ότι ο Αντώνης Σαμαράς ξεκινάει με ένα ποσοστό 7%. Το λιγότερο. Χωρίς να έχει ανακοινώσει καν το κόμμα.

Και με τις πληροφορίες του Dnews να λένε ότι το επιτελείο Σαμαρά εμφανίζεται αιφνιδιασμένο ευχάριστα από τα πρώτα σημάδια αποδοχής που έχει από ψηφοφόρους της Ν.Δ. Σε τέτοιο βαθμό που θέτει και όρους σε όσους βουλευτές της Ν.Δ. θελήσουν με την προκήρυξη των εκλογών να ακολουθήσουν. Να μην έχουν ψηφίσει τον γάμο για τα ομόφυλα ζευγάρια.

Παρασκηνιακά χτυπήματα

Και κάπως έτσι τα παρασκηνιακά εμφυλιοπολεμικά χτυπήματα ανάμεσα στην σημερινή Ν.Δ. και τους παλιούς κλειδοκράτορες του κόμματος, δίνουν και παίρνουν.

Το πρώτο τέχνασμα του Μαξίμου είναι ότι προσπαθεί να «εγκλωβίσει» στα ψηφοδέλτια της παλιούς πολιτευτές. Ρωτώντας τους αν επιθυμούν να ξαναείναι υποψήφιοι. Με μόνο στόχο να τους κρατήσει μακριά από τα ψηφοδέλτια Σαμαρά.

Και με δεύτερο μέλημα να δείξει προς το δεξιό εκλογικό της ακροατήριο ότι η ενότητα δεν έχει χαθεί. Προσπαθώντας να προσεταιριστεί το όνομα του Κ. Καραμανλή. Γιατί τον ίδιο – τουλάχιστον ψυχικά- τον έχει χάσει. Με διαρκείς εκκλήσεις συμπόρευσης και ειδικούς απεσταλμένους στην Παναγή Κυριακού.

Το κόμμα Σαμαρά οργανώνεται αθόρυβα

Την ίδια ώρα, το στρατόπεδο Σαμαρά κινείται αθόρυβα σε όλα τα επίπεδα. Οργανώνεται και συντάσσεται. Σχεδόν με συνωμοτικούς όρους. Ο Μεσσήνιος πρώην πρωθυπουργός - παλιά καραβάνα στην πολιτική – ξέρει πως αν ξεμυτίσει τώρα θα δεχθεί ανελέητο πόλεμο. Με όλα τα μέσα. Θεμιτά και αθέμιτα. Αφού το Μαξίμου έχει και τον κυβερνητικό «κουμπαρά» και την εξουσία να πιέσει ή να προσεταιριστεί στελέχη.

Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος για τον οποίο δεν κάνει περιοδείες. Για να μην κάψει υποψήφιους και πολιτικούς φίλους. Γι αυτό και δεν ανακοινώνει τώρα το κόμμα. Για να μην προλάβει η Ν.Δ. να κάνει αντεπίθεση. Γι αυτό και μένουν όλοι σιωπηλοί. Κυρίως τα Καραμανλικά στελέχη που έχουν αποφασίσει να μεταπηδήσουν...

Διότι στη συνείδηση όλων των δυσαρεστημένων δεξιών η ένταξη σε ένα νέο δεξιό σχήμα που θα έχει την σφραγίδα ενός πρώην πρωθυπουργού και την ανοχή ενός ακόμη, δεν συνιστά προδοσία. Αλλά το δικαίωμα – όπως λένε- στην ενότητα της παράταξης που κατά την γνώμη τους έχει διαρραγεί με υπαιτιότητα του Κ. Μητσοτάκη.