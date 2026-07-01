«Η βία δεν έχει θέση σε μια πολιτισμένη και δημοκρατική κοινωνία. Ας γίνει επιτέλους αντιληπτό απ’ όλους»

Την έντονη καταδίκη του για την επίθεση σε βάρος πολιτικών στελεχών στη Θεσσαλονίκη εξέφρασε με δήλωσή του ο Αντώνης Σαμαράς, κάνοντας λόγο για «απολύτως καταδικαστέες ενέργειες».

Ο κ. Σαμαράς υπογράμμισε ότι η στοχοποίηση και η έκθεση αθώων ανθρώπων σε κίνδυνο «στο όνομα της πολιτικής είναι αποτρόπαια», εκφράζοντας παράλληλα τη συμπαράστασή του προς τους παθόντες και τις οικογένειές τους. «Η βία δεν έχει θέση σε μια πολιτισμένη και δημοκρατική κοινωνία. Ας γίνει επιτέλους αντιληπτό απ’ όλους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το χρονικό των εμπρηστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη

Σε διάστημα περίπου μίας ώρας, μεταξύ 04:15 και 05:15 τα ξημερώματα, σημειώθηκαν διαδοχικές εμπρηστικές επιθέσεις σε κατοικίες πολιτικών προσώπων στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας αναστάτωση και τραυματισμούς. Στόχος των επιθέσεων έγιναν, οι κατοικίες του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της ΝΔ Θεσσαλονίκης Ζήση Ιωακείμοβιτς, του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Στο τελευταίο περιστατικό, η φωτιά επεκτάθηκε σε πολυκατοικία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν συνολικά πέντε άτομα. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η μητέρα της πολιτεύτριας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ενώ η ίδια η πολιτεύτρια έχει υποστεί ελαφρά εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα και νοσηλεύεται στην Ε’ Χειρουργική Κλινική. Ο πατέρας της επίσης νοσηλεύεται με αναπνευστικά προβλήματα. Οι δύο ένοικοι της πολυκατοικίας που επηρεάστηκαν από το περιστατικό έλαβαν πρώτες βοήθειες και αποχώρησαν από το νοσοκομείο, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα αίτια και τους υπεύθυνους των επιθέσεων.

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