Οι μοναχοί κινούνταν πεζοί σε δρόμο, στο πλαίσιο προσκυνήματος στην Ταϊλάνδη.

Οχτώ βουδιστές μοναχοί σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν, όταν τους χτύπησε αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ένα αγόρι μόλις 11 ετών, στην Ταϊλάνδη.

Τα θύματα ήταν μέλη ομάδας 34 Βουδιστών μοναχών- τους οποίους ακολουθούσαν πιστοί- ενώ περπατούσαν σε δρόμο, προκειμένου να πάνε για προσκύνημα από την επαρχία Μουκνταχάν, της βορειοανατολικής Ταϊλάνδης, σε ναό στη γειτονική Ουμπόν Ρατσαθάνι.

Πέντε μοναχοί πέθαναν στο σημείο του τροχαίου δυστυχήματος. Άλλοι πέντε υπέκυψαν στα τραύματά τους, μετά τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο. Συνολικά 22 μοναχοί και ένας πιστός τραυματίστηκαν και από αυτούς οι τέσσερις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ταϊλάνδη: Σε κατάσταση σοκ το 11χρονο αγόρι

«Ο οδηγός, ένα αγόρι 11 ετών με ειδικές ανάγκες, πήρε το φορτηγάκι από το σπίτι της οικογένειάς του και οδήγησε για περίπου 10 χιλιόμετρα, προτού χτυπήσει την ομάδα των μοναχών», δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας του Μουκνταχάν, Παϊρόζ Ταϊπούτρα.

Οι αστυνομικοί δεν έχουν καταφέρει να πάρουν απαντήσεις από το αγόρι, επειδή παραμένει σοκαρισμένο και δεν είναι σε θέση να καταθέσει, συμπλήρωσε. Μέχρι στιγμής δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, καθώς οι Αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος.

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Οι πρώτες στιγμές μετά το τροχαίο δυστύχημα στην Ταϊλάνδη

{https://www.youtube.com/watch?v=TZMhbnj8oYY}

Πηγή: Reuters