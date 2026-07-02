Η έκρηξη σημειώθηκε στην περιοχή Χετζάζ της Δαμασκού.

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε πριν από λίγό στο κέντρο της Δαμασκού, προκαλώντας αναστάτωση και έντονη κινητοποίηση των αρχών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί ακόμη ο ακριβής αριθμός τους ή η κατάσταση τους. Η έκρηξη που σημειώθηκε μέσα σε καφέ προκάλεσε πανικό, ενώ δυνάμεις ασφαλείας και σωστικά συνεργεία έσπευσαν στο σημείο, προχωρώντας σε αποκλεισμό της περιοχής και σε έρευνες για τα αίτια του συμβάντος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djo3fav1fhgh?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://www.facebook.com/SyrianArabNewsAgencySana/posts/1429691952525435?ref=embed_post}

Το πρακτορείο ειδήσεων SANA μετέδωσε ότι η έκρηξη σημειώθηκε στην περιοχή Χετζάζ σε μικρή απόσταση από το Μέγαρο Δικαιοσύνης της Δαμασκού. Η κρατική τηλεόραση Al-Ikhbariya ανέφερε ότι τα αίτια της έκρηξης δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

{https://x.com/SyJusticeArc/status/2072661710029074625}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/SyJusticeArc/status/2072658574023577631}

{https://x.com/GlobalOsintNew/status/2072664257548734685}

4 νεκροί και 11 σοβαρά τραυματίες από την έκρηξη στην οδό Al-Nasr

Το Υπουργείο Υγείας της χώρας ανακοίνωσε ότι 15 άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία μετά την έκρηξη που σημειώθηκε στην οδό Al-Nasr, στο κέντρο της Δαμασκού. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, από τους διακομισθέντες, τέσσερα άτομα είχαν ήδη καταλήξει, ενώ έντεκα ακόμη τραυματίστηκαν σοβαρά και νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

{https://x.com/clashreport/status/2072667437556716019}