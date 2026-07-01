Ο Μεντί είχε τραυματιστεί στην αναμέτρηση με τη Νορβηγία στη φάση των ομίλων του Μουντιάλ 2026.

Η Σενεγάλη αντιμετωπίζει το Βέλγιο για τη φάση των «32» του Μουντιάλ 2026, ωστόσο τα «λιοντάρια της Τεράνγκα» θα στερηθούν τις υπηρεσίες του Εντουάρντ Μεντί κάτω από τα γκολπόστ.

Ο Εντουάρντ Μεντί, ο οποίος αποτελεί τον βασικό τερματοφύλακα της Σενεγάλης, υπέστη τραυματισμό στην αναμέτρηση με τη Νορβηγία στη φάση των ομίλων, με αποτέλεσμα να μεταβεί στη Σαουδική Αραβία για να υποβληθεί σε εξετάσεις στο αριστερό γόνατο.

Την είδηση της απουσίας γνωστοποίησε ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Σενεγάλης, Πάπε Τιού.

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«Αύριο φυσικά θα είναι μαζί μας, ακόμη κι αν δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί», δήλωσε ο Τιάου. «Χαιρόμαστε που τον βλέπουμε ξανά. Ελπίζουμε να είναι μαζί μας μέχρι το τέλος της διοργάνωσης».

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Από το ντεμπούτο του με τη Σενεγάλη το 2019, ο Μεντί έχει καταγράψει περισσότερες από 50 συμμετοχές με την εθνική ομάδα, ενώ ήταν βασικός και στα τέσσερα παιχνίδια της χώρας του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ το 2022.

Η Σενεγάλη διαθέτει ακόμη δύο τερματοφύλακες στην αποστολή της. Ο Μορί Ντιάου, που αγωνίζεται στη γαλλική Λε Αβρ, ξεκίνησε βασικός απέναντι στο Ιράκ, ενώ είχε αντικαταστήσει τον Μεντί και στο παιχνίδι με τη Νορβηγία. Ο 33χρονος πραγματοποίησε μία απόκρουση και κράτησε ανέπαφη την εστία του στη νίκη της Σενεγάλης με 5-0, με την οποία ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στη φάση των ομίλων.