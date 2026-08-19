«Οι Ιρανοί στρατιωτικοί έχουν αξιολογήσει επιλογές που περιλαμβάνουν πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων σε χώρες της ΝΑ Ευρώπης, όπως η Βουλγαρία και η Κύπρος».

Το ενδεχόμενο να επεκτείνει την αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ πέρα από τη Μέση Ανατολή φέρεται να εξετάζει η Τεχεράνη, σύμφωνα με τους Financial Times, που επικαλούνται πηγές κοντά στο ιρανικό καθεστώς. Στο τραπέζι φέρονται να βρίσκονται ακόμη και πλήγματα κατά αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στην Ευρώπη, σε περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ αποφασίσει να κλιμακώσει περαιτέρω τον πόλεμο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, Ιρανοί στρατιωτικοί επιτελείς έχουν αξιολογήσει σενάρια αντιποίνων σε αμερικανικούς στόχους εκτός Μέσης Ανατολής, μεταξύ άλλων σε χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως η Βουλγαρία και η Κύπρος.

Παράλληλα, φέρεται να έχει εξεταστεί και το ενδεχόμενο δολιοφθοράς, με στόχο ζωτικής σημασίας υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών στο Στενό του Ορμούζ.

Στο τραπέζι πλήγματα πέρα από τη Μέση Ανατολή

Οι σχετικές εισηγήσεις έρχονται καθώς στην Τεχεράνη ενισχύεται η εκτίμηση ότι η σύγκρουση μπορεί να αναζωπυρωθεί. Η πιθανότητα επέκτασης των αντιποίνων σε αμερικανικούς στόχους εκτός της περιοχής αποτελεί, σύμφωνα με τους Financial Times, ένα από τα σενάρια που εξετάζουν οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Η Τεχεράνη έχει ήδη επιχειρήσει να διευρύνει την εμβέλεια των επιθέσεών της. Τον Μάρτιο εκτόξευσε δύο βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον της αμερικανοβρετανικής βάσης στο Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τότε, ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι η ενέργεια αυτή απέδειξε πως το Ιράν διαθέτει τη δυνατότητα να απειλήσει ακόμη και ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, όπως το Λονδίνο, το Παρίσι και το Βερολίνο.

Σε αδιέξοδο οι συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν

Οι νέες πληροφορίες έρχονται ενώ οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης παραμένουν ουσιαστικά παγωμένες, παρά τις προσπάθειες διαμεσολάβησης από χώρες όπως το Κατάρ και το Πακιστάν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δώσει εντολή στην αμερικανική διαπραγματευτική ομάδα να μην προχωρήσει σε νέες συνομιλίες με την Τεχεράνη έως ότου οι Ιρανοί αξιωματούχοι είναι έτοιμοι να καταλήξουν σε οριστική συμφωνία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επέμεινε την Τρίτη ότι δεν διεξάγονται ούτε έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες με το Ιράν. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη επιμένει ότι το Στενό του Ορμούζ παραμένει κλειστό, επιβεβαιώνοντας το βαθύ χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών.

Παρότι η ένταση των εχθροπραξιών έχει περιοριστεί σε σχέση με τις πρώτες εβδομάδες, όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυαν αλλεπάλληλους αεροπορικούς βομβαρδισμούς και το Ιράν απαντούσε με πυραυλικές επιθέσεις, η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη, καθώς ο πόλεμος πλησιάζει πλέον τους οκτώ μήνες.

Νέα ένταση με τα ΗΑΕ

Την ίδια ώρα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατηγόρησαν την Τρίτη το Ιράν ότι εκτόξευσε δύο βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον τους, οι οποίοι κατέληξαν στη θάλασσα. Τα ΗΑΕ υποστήριξαν ότι η ενέργεια στόχευε την «ελεύθερη ναυσιπλοΐα».

Μετά την καταγγελία, το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ ανακοίνωσε την αναστολή, μέχρι νεοτέρας, όλων των εμπορικών και χρηματοοικονομικών συναλλαγών με το Ιράν.

Η Τεχεράνη, ωστόσο, απέρριψε κατηγορηματικά την κατηγορία, διαψεύδοντας ότι εκτόξευσε πυραύλους εναντίον των ΗΑΕ.

Επιμένει στο κλείσιμο του Ορμούζ η Τεχεράνη

Από την πλευρά του Ιράν δεν διαφαίνεται, προς το παρόν, πρόθεση υποχώρησης. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της χώρας, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, επανέλαβε την Τρίτη ότι το Στενό του Ορμούζ δεν πρόκειται να ανοίξει όσο η αμερικανική κυβέρνηση δεν τηρεί τις δεσμεύσεις που, σύμφωνα με την Τεχεράνη, περιλαμβάνονται στο λεγόμενο Μνημόνιο Κατανόησης του Ισλαμαμπάντ.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον θεωρεί πως η άσκηση μεγαλύτερης πίεσης θα οδηγήσει το Ιράν σε παραχωρήσεις που δεν περιλαμβάνονταν στη συμφωνία.

Μετά την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, η Τεχεράνη εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον γειτονικών χωρών, συμμάχων των ΗΠΑ, ενώ προχώρησε και στο κλείσιμο του Ορμούζ, ενός από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαύλους για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Οι ΗΠΑ, από την πλευρά τους, έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια στον Κόλπο.

Παρά τις ιδιαίτερα επιθετικές δηλώσεις του Τραμπ για το Ορμούζ, το οποίο χαρακτήρισε μέσω Truth Social «νέα αμερικανική περιοχή», αλλά και την απειλή του τη Δευτέρα ότι θα «βομβαρδίσει» το Ομάν, ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται, τουλάχιστον προς το παρόν, να επιλέγει στάση αναμονής.