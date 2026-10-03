Αφιερωμένο στον Γιώργο Μαζωνάκη το επεισόδιο του Σαββάτου 3/10.

Στον Γιώργο Μαζωνάκη ήταν αφιερωμένο το αποψινό επεισόδιο του «The Voice», με τα μέλη της επιτροπής (η Έλενα Παπαρίζου, ο Χρήστος Μάστορας, ο Πάνος Μουζουράκης) να ερμηνεύουν όντας συγκινημένοι και δακρυσμένοι τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία.

Η αρχή έγινε με το «Ανήκω σε μένα», ενώ στο αφιέρωμα συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Στέλιος Διονυσίου, η Κατερίνα Στανίση, η Πίτσα Παπαδοπούλου, ο Apon και η Πάολα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlvdup39t8wh?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlve1vaatllt?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Απόψε το Voice θέλουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Να σταματήσουμε λίγο τον χρόνο, να αφήσουμε στην άκρη τον διαγωνισμό, τις φωνές, τις αναμετρήσεις και να θυμηθούμε έναν καλλιτέχνη μέσα από αυτό που τον έκανε να αγαπηθεί περισσότερο, τα τραγούδια του.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlve5ardc98x?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlve72prkhpt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Το αποψινό επεισόδιο δεν αποτελεί μέρος της αγωνιστικής διαδικασίας. Σήμερα κοντά μας βρίσκονται άνθρωποι οι οποίοι έχουν τη δική τους σχέση με τα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη» ανέφερε στο ξεκίνημα του επεισοδίου ο Γιώργος Λιανός.

«Θα ερχόμουν να σας δω έτσι κι αλλιώς στο πρώτο επεισόδιο, δεν φανταζόμουν ότι θα ήταν αυτό το πρώτο επεισόδιο. Τον ζήσαμε, τον αγαπήσαμε και αυτή η βραδιά είναι η υπόσχεση ότι δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ» πρόσθεσε ο Γιώργος Καπουτζίδης.