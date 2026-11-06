Ο Γιάννης Βαρδής αναφέρθηκε στην απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Την προσωπική του άποψη εξέφρασε ο Γιάννης Βαρδής για τον μουσικό διαγωνισμό του «The Voice» και την έναρξη της νέας σεζόν πριν συμπληρωθούν οι 40 ημέρες από την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο γνωστός καλλιτέχνης, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και με αφορμή τη συζήτηση εξέφρασε την προσωπική του άποψη σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα.

«Ναι, το θεώρησα λάθος, όταν γράφω κάτι το έχω σκεφτεί αρκετά», δήλωσε αρχικά ο Γιάννης Βαρδής αναφερόμενος στην ανάρτηση που είχε κάνει μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα social media σχετικά με το θέμα.

Και συνέχισε: «Έφυγε ο Γιώργος Μαζωνάκης, με τον τρόπο που έφυγε που ήταν φοβερά άδικος. Όταν υπάρχει λοιπόν ένας θάνατος, δεν μπορεί να καθυστερήσει ένα project; Και δεν είπα να πάει έξι μήνες μετά. Να περάσουν αυτές οι 40 μέρες, να περάσουν κάποιες ημέρες για να ξεκινήσει αυτό το project. Κανείς δεν θα έχανε τα λεφτά του, θεωρώ. Και το λέω αυτό και για τους ανθρώπους που είναι μέσα στο project. Για τους ανθρώπους που είναι κριτές, που εκτίθενται στο πρόγραμμα. Κάποια πενθούσαν, μπορεί και όλου που ήταν μέσα στο Voice. Άρα λοιπόν, θεωρώ ότι και για εκείνους θα ήταν καλό να ξεκινήσει έναν μήνα μετά».

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