Οι δικαιούχοι αγρότες μπορούν να προμηθεύονται πετρέλαιο κίνησης αποκλειστικά για γεωργική χρήση, με άμεση έκπτωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Στην πρώτη πληρωμή επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και του αναλογούντος ΦΠΑ για το αγροτικό πετρέλαιο προχωρά σήμερα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με 918 πρατήρια υγρών καυσίμων να λαμβάνουν συνολικά 208.509,36 ευρώ. Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω των ψηφιακών εφαρμογών myDiesel και myDieselapp, ενώ προβλέπονται τακτικές επιστροφές χρημάτων στους πρατηριούχους τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα.

Η πρώτη καταβολή αφορά συνολικά 1.490 πωλήσεις αγροτικού πετρελαίου, οι οποίες επαληθεύτηκαν μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας έως και την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026, στις 23:59:59. Πρόκειται για την ενεργοποίηση του μηχανισμού επιστροφής του ΕΦΚ και του ΦΠΑ που αναλογεί σε αυτόν προς τα πρατήρια υγρών καυσίμων, τα οποία έχουν ήδη διαθέσει πετρέλαιο κίνησης στους δικαιούχους αγρότες με την αντίστοιχη έκπτωση. Με το νέο σύστημα, οι παραγωγοί επωφελούνται από τη μείωση του κόστους κατά την αγορά του καυσίμου, χωρίς να χρειάζεται να περιμένουν μεταγενέστερη επιστροφή του φόρου, ενώ οι πρατηριούχοι ανακτούν τα ποσά που έχουν αφαιρέσει από την τιμή πώλησης μέσω της ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με τη διαδικασία που εφαρμόζεται, οι δικαιούχοι αγρότες μπορούν να προμηθεύονται πετρέλαιο κίνησης αποκλειστικά για γεωργική χρήση, με άμεση έκπτωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του αναλογούντος ΦΠΑ. Η δυνατότητα αυτή ισχύει μέχρι τη μέγιστη ετήσια ποσότητα καυσίμου που δικαιούται κάθε παραγωγός, η οποία προσδιορίζεται με βάση τα στοιχεία της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ). Κατά την πραγματοποίηση της συναλλαγής, ο πρατηριούχος εκδίδει τιμολόγιο πώλησης στο οποίο έχει ήδη εφαρμοστεί η έκπτωση του ΕΦΚ, ενώ στη συνέχεια το παραστατικό καταχωρίζεται στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή και επαληθεύεται μέσω των πληροφοριακών συστημάτων της ΑΑΔΕ, όπως το myDATA ή οι Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί (ΦΗΜ).

Πώς γίνεται η επιστροφή

Η επιστροφή που καταβάλλεται στα πρατήρια αντιστοιχεί σε 0,41 ευρώ ανά λίτρο πετρελαίου για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, ποσό στο οποίο προστίθεται και ο ΦΠΑ που αναλογεί στον συγκεκριμένο φόρο. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι τα ποσά αυτά επιστρέφονται στους πρατηριούχους χωρίς να πραγματοποιείται συμψηφισμός με τυχόν οφειλές τους προς το Δημόσιο. Παράλληλα, η ΑΑΔΕ έχει καθορίσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επεξεργασία των επιστροφών, καθώς κάθε Δευτέρα και κάθε Πέμπτη ξεκινά νέος κύκλος ελέγχου και εκκαθάρισης των σχετικών συναλλαγών. Στόχος είναι τα χρήματα να πιστώνονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των πρατηρίων τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα, ώστε να περιορίζεται το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι επιχειρήσεις καυσίμων αναμένουν την επιστροφή των ποσών που έχουν χορηγήσει ως έκπτωση στους αγρότες.

Σε ό,τι αφορά τη φορολογική αντιμετώπιση των επιστροφών, προβλέπεται ότι ο ΦΠΑ που καταβάλλεται στους πρατηριούχους θα προσυμπληρώνεται αυτόματα στον κωδικό 424 της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ, με την ένδειξη «Ποσό ΦΠΑ επί ΕΦΚ πετρελαίου αγροτών». Η προσυμπλήρωση θα πραγματοποιείται στη δήλωση της φορολογικής περιόδου κατά την οποία καταβλήθηκε η επιστροφή, διευκολύνοντας τη φορολογική παρακολούθηση των σχετικών ποσών. Το σύστημα επιδιώκει να συνδυάσει την άμεση οικονομική ελάφρυνση των αγροτών με την ταχεία επιστροφή των χρημάτων στα πρατήρια, αξιοποιώντας τις ψηφιακές διασταυρώσεις για την επιβεβαίωση των συναλλαγών. Το θεσμικό πλαίσιο της διαδικασίας καθορίζεται από την κοινή υπουργική απόφαση Α.1224/2026, όπως τροποποιήθηκε με την Α.1239/2026.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Εκτός πρώτης πληρωμής 62 πρατήρια λόγω μη δήλωσης IBAN

Την ίδια στιγμή, η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι 62 επιπλέον πρατήρια υγρών καυσίμων δεν συμπεριλήφθηκαν στην πρώτη πληρωμή, καθώς δεν έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό IBAN στα πληροφοριακά συστήματα της Αρχής. Για τον λόγο αυτό, έχει ήδη αποσταλεί σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, με το οποίο καλούνται να προχωρήσουν στη δήλωση του τραπεζικού τους λογαριασμού μέσω της εφαρμογής «Μητρώο & Επικοινωνία / Δήλωση Λογαριασμού IBAN» της ψηφιακής πύλης myAADE. Όπως διευκρινίζεται, τα ποσά που δικαιούνται δεν χάνονται, αλλά θα καταβληθούν με την πρώτη διαθέσιμη πληρωμή μετά την ολοκλήρωση της δήλωσης του IBAN.

Η φορολογική διοίκηση καλεί, παράλληλα, το σύνολο των πρατηριούχων που συμμετέχουν στον μηχανισμό διάθεσης αγροτικού πετρελαίου με έκπτωση να ελέγξουν εγκαίρως τα στοιχεία του τραπεζικού τους λογαριασμού, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι είναι ορθά καταχωρισμένα και επικαιροποιημένα. Η δήλωση έγκυρου IBAN αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή των επιστροφών, ενώ η ομαλή λειτουργία του συστήματος συνδέεται άμεσα με την έγκαιρη επαλήθευση των τιμολογίων και την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ψηφιακών ελέγχων. Με την έναρξη των πληρωμών, τίθεται πλέον σε εφαρμογή στην πράξη ο μηχανισμός άμεσης έκπτωσης του φόρου στο αγροτικό πετρέλαιο, με τους παραγωγούς να λαμβάνουν το οικονομικό όφελος κατά την αγορά και τα πρατήρια να αποζημιώνονται μέσω των τακτικών επιστροφών της ΑΑΔΕ.