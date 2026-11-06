Δύο αστυνομικές επιχειρήσεις σε Αιγάλεω και Καλλιθέα οδήγησαν στη σύλληψη δύο ατόμων για υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν κοκαΐνη, 15.000 ευρώ σε μετρητά και δέκα ράβδοι ασημιού αξίας 43.000 ευρώ, ενώ στη μία περίπτωση ο δράστης είχε κρύψει ποσότητες ναρκωτικών ακόμη και στο εσώρουχό του.

Δύο διαφορετικές αστυνομικές επιχειρήσεις για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών πραγματοποιήθηκαν σήμερα στην Αττική, οδηγώντας στη σύλληψη δύο ατόμων. Οι αστυνομικές δράσεις εκτυλίχθηκαν στο Αιγάλεω και την Καλλιθέα, όπου εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων, ποσότητες κοκαΐνης, χρηματικά ποσά, αλλά και δέκα ράβδους ασημιού αξίας 43.000 ευρώ.

Ράβδοι ασημιού σε σπίτι στο Αιγάλεω

Δέκα ράβδους ασημιού, συνολικής αξίας 43.000 ευρώ, φέρεται να είχε στην κατοχή της μια 25χρονη, τις οποίες εντόπισαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πειραιά κατά τη διάρκεια επιχείρησης στο Αιγάλεω.

Ειδικότερα, κατά την έφοδό τους σε σπίτι που συνδέεται με δράση εγκληματικής οργάνωσης, οι αστυνομικοί εντόπισαν, εκτός από τις δέκα ράβδους ασημιού, μικροποσότητα κοκαΐνης, 15.000 ευρώ σε μετρητά καθώς και τα δύο οχήματα του κυκλώματος.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθη η 25χρονη, η οποία φέρεται να δραστηριοποιούνταν συστηματικά στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ενώ αναζητείται ακόμη ένα άτομο που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.

Κρυμμένη κοκαΐνη σε... εσώρουχο

Σε διαφορετική περίπτωση, στην Καλλιθέα, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν ένα όχημα που έκριναν ύποπτο και έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει προκειμένου να τον ελέγξουν.

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Κατά τον έλεγχο στο εσωτερικό του οχήματος εντοπίστηκαν 25 νάιλον συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη. Ωστόσο, ο 27χρονος οδηγός φέρεται να είχε αποκρύψει στο εσώρουχό του ακόμη τέσσερις συσκευασίες με την ίδια ουσία, τις οποίες εντόπισαν οι αστυνομικοί κατά την έρευνα.

Ο 27χρονος συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής.