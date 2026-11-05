Πραγματοποιήθηκε η σημερινή (5/11) κλήρωση του Τζόκερ, που μοίραζε ένα εκατομμύριο ευρώ στην πρώτη κατηγορία.
Οι σημερινοί τυχεροί αριθμοί είναι 3, 10, 16, 20, 42 και Τζόκερ το 18.
Η σημερινή κλήρωση του Τζόκερ ανέδειξε έναν τυχερό που κερδίζει 1 εκατομμύριο ευρώ. Επίσης, εννέα δελτία παίρνουν από 2.500 ευρώ στην τρίτη κατηγορία (4+1).
Τζόκερ: Ο πίνακας κερδών
Η κλήρωση του Τζόκερ
{https://www.youtube.com/watch?v=iAkF9r1IRUk}
Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn
Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του:
- κέρδος έως 100€: αφορολόγητο
- κέρδος από 100,01€ - 200€: φόρος 2,5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)
- κέρδος από 200,01€ - 500€: φόρος 5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 200€)
- κέρδος από 500,01€ - 2.500€: φόρος 10% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500€)
- κέρδος από 2.500,01€ και άνω: φόρος 20% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 2.500€)