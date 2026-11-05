Ένας τυχερός κέρδισε 1 εκατ. ευρώ.

Πραγματοποιήθηκε η σημερινή (5/11) κλήρωση του Τζόκερ, που μοίραζε ένα εκατομμύριο ευρώ στην πρώτη κατηγορία.

Οι σημερινοί τυχεροί αριθμοί είναι 3, 10, 16, 20, 42 και Τζόκερ το 18.

Η σημερινή κλήρωση του Τζόκερ ανέδειξε έναν τυχερό που κερδίζει 1 εκατομμύριο ευρώ. Επίσης, εννέα δελτία παίρνουν από 2.500 ευρώ στην τρίτη κατηγορία (4+1).

Τζόκερ: Ο πίνακας κερδών

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Η κλήρωση του Τζόκερ

{https://www.youtube.com/watch?v=iAkF9r1IRUk}

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: