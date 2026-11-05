Νέο επεισόδιο, το Σάββατο 7 Νοεμβρίου στις 21:00, στον ΑΝΤ1.

Το «The Roadshow» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, έρχεται με νέο επεισόδιο το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, στις 21:00, για να ανακαλύψει νέα μέρη, ήθη και έθιμα, ανθρώπους και ιστορίες!

Μέσα από το «The Roadshow» όλη η Ελλάδα γίνεται μία παρέα και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, με συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη, στο 5ο επεισόδιο του «The Roadshow» μάς ταξιδεύει στην Κατερίνη.

Όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο του «The Roadshow»

Την πρώτη μέρα της επίσκεψης του «The Roadshow» στην Κατερίνη ο Γρηγόρης πιάνει τον Θωμά με τη γίδα στο χέρι. Ποιος είναι, όμως, ο Θωμάς;

Αφού τραγουδήσουν μαζί του, ο Γρηγόρης και ο Διονύσης αναβιώνουν μία σκηνή από το Αλαλούμ του Χάρι Κλιν, που γυρίστηκε σε ένα ουζερί στην Κατερίνη.

Στους πρόποδες του Ολύμπου συναντούν τον Πίτα και τραγουδάνε λίγο διαφορικά το τραγούδι Come with me… Στο Λιτόχωρο βρίσκουν την Ησαΐα και πηγαίνουν στον Λιάγκα!

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Βρίσκουν τον Μιχάλη, ο οποίος τους ενημερώνει ότι ο Όλυμπος ψήλωσε κατά 1.80 εκατοστά, και τους εξηγεί και πώς συνέβη κάτι τέτοιο. Στη συνέχεια, μαθαίνουν από πού πήρε το όνομά της η Κατερίνη, και έχουν μία άκρως διαφωτιστική και ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Βασίλη πού ήταν επί 36 χρόνια νοσηλευτής σε ψυχιατρική κλινική στην Κατερίνη.

Έρχεται η ώρα για φαγητό και φτάνουν στο best food in town με το πιο ιδιαίτερο όνομα, ένα μέρος που είχε επισκεφτεί πρώτη φορά ο Γρηγόρης με την εκπομπή πριν 15 χρόνια.

Στο καταφύγιο Πριόνια στον Όλυμπο τρώνε γίδα βραστή και ακούνε για την ωραία ιστορία του ονόματος του καταφυγίου.

{https://www.youtube.com/watch?v=PSuwCa1-MYc}

Ο Γρηγόρης κάνει ένα δώρο και συμβάλει στη μεταμόρφωσή της Δήμητρας, μίας κοπέλας που έχει βοηθήσει πολύ κόσμο στην Κατερίνη.

Στα Πιέρια Όρη, σε ένα υπέροχο φυσικό τοπίο, συναντούν αντί για τις Μούσες, «αρχαίους Έλληνες» που αναβιώνουν μάχες, ένα σωματείο 15 ετών που απαρτίζεται από 25 μέλη.

Η περιήγηση συνεχίζεται με μία επίσκεψη σε ένα μαγαζί που κατασκευάζει χειροποίητα αυτοκίνητα που τους αφήνει με το στόμα ανοιχτό!

Όλα αυτά, και ακόμα περισσότερα, o Γρηγόρης μάς καλεί να τα ζήσουμε μαζί του σε ένα «Roadshow», όπου κάθε δρόμος οδηγεί κάπου. Και στον δρόμο του «The Roadshow» ποτέ δεν ξέρεις ποιον θα συναντήσεις και πού θα καταλήξεις τελικά στην πορεία.

«The Roadshow» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Σάββατο 7 Νοεμβρίου στις 21:00 στον ΑΝΤ1.