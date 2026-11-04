Αποσπάσματα από το σημερινό επεισόδιο της σειράς.

Στο χθεσινό επεισόδιο στο «Κρίνο και Αγκάθι», η επιστροφή Μάρκου και Λευκής στο αρχοντικό έφερε νέες συγκρούσεις! Η Μαριγώ επιτέθηκε στη Λευκή, ο Μάρκος αποφάσισε να φύγουν, ενώ ο Στέλιος αποκάλυψε στην κόρη του την αλήθεια για τον Ηλία! Και μια μυστική συνάντηση Μήτρου και Λεμονιάς ξύπνησε ξανά το παρελθόν!

Απόψε στις 21:00, η Λευκή θα ξεκινήσει να παίζει ένα επικίνδυνο παιχνίδι! Αποφασίζει να προσποιείται πως θέλει να συμφιλιωθεί με τους Αρβανιταίους, ενώ στην πραγματικότητα αναζητά το μυστικό που εκείνοι κρύβουν! Θα καταφέρει να τους ξεσκεπάσει ή η εμμονή της με την αλήθεια θα καταστρέψει τη σχέση της με τον Μάρκο;

Τι κρύβει η εικόνα του Άη Γιώργη και τι πραγματικά συνέβη τη νύχτα που σκοτώθηκε ο Ηλίας; Τι θα συμβεί όταν η Λεμονιά απαιτήσει από τον Μήτρο να της πει όλη την αλήθεια;

Όσα θα δούμε απόψε στο νέο επεισόδιο της σειράς «Κρίνο και Αγκάθι»

Ο Στέλιος, συντετριμμένος από την αντίδραση της Λευκής, ξανακυλά στο ποτό και μες στη μέθη του λέει στον Πέτρο το μεγάλο μυστικό για τον Ηλία και την εικόνα, προκαλώντας του πανικό.

Στο αρχοντικό, η Λευκή προσπαθεί να σταθεί ως νύφη των Αρβανιταίων, δείχνοντας μεταμέλεια και διάθεση συμφιλίωσης, ενώ στην πραγματικότητα ψάχνει τρόπο να ανακαλύψει αυτό που κρύβουν.

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Ο Μάρκος ανησυχεί πως η επιμονή της θα τους καταστρέψει, αλλά συνεχίζει να την προστατεύει, την ώρα που η Θεανώ τού εξομολογείται τα αισθήματά της.

Παράλληλα, ο Σκλίβας, χρησιμοποιώντας την καινούρια θέση του στο έργο του φράγματος, φέρνει νέο πονοκέφαλο στον Παναγή, ενώ ο Τριαντάφυλλος πιέζει τον Πέτρο να σωπάσει για όσα ξέρει για την εικόνα και τον Ηλία.

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Κι ενώ η οικογένεια Δρογούτη διαλύεται υπό το βάρος των μυστικών και των ενοχών, η Λεμονιά ζητάει να μάθει από τον Μήτρο την αλήθεια για τη νύχτα που σκοτώθηκε ο Ηλίας...