Νέο spin-off ή μια έκτη σεζόν του La Casa de Papel;

Το La Casa de Papel μέχρι σήμερα παραμένει μια από τις καλύτερες (μη αγγλόφωνες) σειρές όλων των εποχών στο Netflix και ο Τεντ Σαράντος σκοπεύει να εξαργυρώσει αυτή την διαχρονική επιτυχία.



Ο Mr. Netflix έχει υποσχεθεί ότι σκοπεύει να επενδύσει το αστρονομικό ποσό του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ σε ισπανικές παραγωγές τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Μερικά από αυτά τα χρήματα θα διατεθούν για την επέκταση του σύμπαντος του Money Heist (όπως είναι ο αγγλόφωνος τίτλος του), καθώς οι πρώτες σεζόν του ισπανικού χιτ, παραμένουν στο Top 10 των σειρών με τις περισσότερες προβολές στην ιστορία της πλατφόρμας.



Παράλληλα, η δεύτερη σεζόν του spin-off Berlin ξεκίνησε δυναμικά τον περασμένο Μάιο σημειώνοντας εξαιρετική πορεία στα τσαρτ.



Μέχρι τη στιγμή που γράφεται αυτό το κείμενο δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα συγκεκριμένο σχετικά με το τι έρχεται στη συνέχεια για το σύμπαν του La Casa de Papel. Ωστόσο, τον περασμένο Μάιο, το Netflix διοργάνωσε μια εντυπωσιακή εκδήλωση με τη συμμετοχή πολλών ηθοποιών από το αρχικό καστ και ένα μυστηριώδες teaser που άφηνε αρκετά υποννοούμενα: «Αυτό που έρχεται μετά έχει ήδη αρχίσει».

Το ερώτημα τι μπορεί να έχεται μετά, παραμένει. Ανεπίσημες πληροφορίες κάνουν λόγο για ένα νέο spin-off με τον Καθηγητή (Álvaro Morte) ή ακόμα και για μια νέα -έκτη- σεζόν του La Casa de Papel με νέο στόχο και τον Καθηγητή στο τιμόνι.

Τις φήμες αυτές φουντώνει ακόμα περισσότερο μια δήλωση του Morte ο οποίος επιβεβαίωσε ότι το σύμπαν του La Casa de Papel θα συνεχιστεί στο Netflix.

{https://youtu.be/AP8bledEMzc?si=gf-SxBC6X2XCRA4e}

Οι φαν θέλουν να πιστεύουν ότι αυτή η σιωπή θα τελειώσει τους επόμενους μήνες και οι κάμερες θα αρχίσουν να γυρίζουν και πάλι ώστε να έχουμε ένα τουλάχιστον νέο πρότζεκτ από το σύμπαν του La Casa de Papel, πριν από το τέλος του 2027.



To La Casa de Papel κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στο Netflix τον Δεκέμβριο του 2017 και αμέσως αναδείχθηκε σε φαινόμενο της ποπ κουλτούρας. Η πέμπτη και τελευταία σεζόν χωρίστηκε σε δύο μέρη, ρίχνοντας τίτλους τέλους τον Δεκέμβριο του 2021.

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