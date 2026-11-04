Στο έργο δεσπόζουν τα κατακόρυφα στοιχεία από λευκές περσίδες αλουμινίου, τοποθετημένες σε ρυθμό πύκνωσης και αραίωσης δημιουργώντας μια οπτική αίσθηση νοητής κιονοστοιχίας, που δίνει στο κτίριο μια αυστηρή δομή.

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε το απόγευμα της στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, προκειμένου να δει από κοντά τη νέα, αναβαθμισμένη Βόρεια Όψη του του Κεντρικού Κτιρίου η οποία παρουσιάστηκε παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια.

Πρόκειται για μια σημαντική αρχιτεκτονική και αισθητική παρέμβαση στο κεντρικό κτίριο του στρατοπέδου «Παπάγου», την οποία επιμελήθηκε ο διακεκριμένος γλύπτης και καθηγητής της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Κώστας Βαρώτσος. Η νέα όψη εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο αναβάθμισης του χώρου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το οποίο περιλαμβάνει την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου, τη βιοκλιματική πρόσοψη της κεντρικής εισόδου, καθώς και τη δημιουργία της Κιβωτού Εθνικής Μνήμης. Η υλοποίηση του έργου στη Βόρεια Όψη πραγματοποιήθηκε με την ευγενική δωρεά της Τράπεζας Πειραιώς, συμβάλλοντας στην αναμόρφωση ενός από τα πλέον αναγνωρίσιμα κτίρια της χώρας.

Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών» κυβερνητικά στελέχη, μεταξύ των οποίων οι Μαργαρίτης Σχοινάς, Ευάγγελος Τουρνάς, Δημήτρης Καιρίδης και Λευτέρης Αυγενάκης, καθώς και ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης. Παρευρέθηκαν επίσης εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων, o πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, η Μαριάννα Λάτση και άλλες προσωπικότητες από τον πολιτικό, κοινωνικό και επιχειρηματικό χώρο.

Ξεχωριστή παρουσία στην εκδήλωση είχε ο ίδιος ο δημιουργός του έργου, Κώστας Βαρώτσος, ο οποίος μίλησε για τη σύλληψη, τη φιλοσοφία και την υλοποίηση της παρέμβασης, παρουσιάζοντας το σκεπτικό πίσω από τη νέα αρχιτεκτονική ταυτότητα της Βόρειας Όψης του Κεντρικού Κτιρίου του ΥΠΕΘΑ.