Η «δελφίνος» Μιλένα - Σε συγκέντρωση του FBI υβρίζει τον ...Τσίπρα!

Πολλές συζητήσεις προκαλεί η δημοσκόπηση της ALCO για την τηλεόραση του AIpha για τις δημοτικότητες των υπουργών της ΝΔ.

Πρωτίστως γιατί ο Άδωνις Γεωργιάδης αναδεικνύεται δεύτερος μεταξύ των ψηφοφόρων της ΝΔ, ξεπερνώντας τον Κυριάκο Πιερρακάκη, ενώ σταθερά πρώτος αναδεικνύεται ο Νίκος Δένδιας, όπως πρώτος αναδεικνύεται και στο σύνολο του πληθυσμού.

Τι δείχνει, μεταξύ άλλων, η άνοδος Γεωργιάδη;

Πως το «α και ου» έχει πέραση μεταξύ των εναπομεινάντων ψηφοφόρων της ΝΔ, αλλά και ότι η «δεξιά (έως ακροδεξιά) ατζέντα» που προωθεί ενόψει πιθανών εξελίξεων στη ΝΔ βρίσκει πρόσφορο έδαφος στους «γαλάζιους» οπαδούς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Γιατί αμφισβητούν τα συμπεράσματα

Εντός της Νέας Δημοκρατίας ωστόσο ουκ ολίγοι κάνουν λόγο για πλαστό σκηνικό, καθώς υπάρχουν δημοσκοπήσεις που φέρουν πρώτο σε αποδοχή μεταξύ των ψηφοφόρων της ΝΔ τον Κυριάκο Πιερρακάκη.

Και σε ποιον οι εν λόγω χρεώνουν τις δημοσκοπήσεις που ανεβάζουν τον υπουργό Υγείας πάνω από τον «τσάρο» της οικονομίας;

Όχι πάντως στον Άδωνι Γεωργιάδη.

Σταθερά αξία

Ο Νίκος Δένδιας, πάντως, παραμένει πρώτος τόσο στο σύνολο του πληθυσμού όσο και μεταξύ των ψηφοφόρων της ΝΔ.

Δείχνοντας πως αποτελεί σταθερή αξία.

Ενώ ο Κ. Πιερρακάκης παρά το νεαρό της ηλικίας του, εμφανίζεται να αποτελεί (όταν έρθει η ώρα της διαδοχής στη ΝΔ) τον «άλλο πόλο»!

Μόνο η ALCO

Είναι πάντως εντυπωσιακό.

Όλες οι εταιρίες έχουν κόψει τις δημοτικότητες των υπουργών προκειμένου προφανώς να ...γλυτώσουν τη γκρίνια (ενδεχομένως και τις απειλές) που δεν θα ήταν πρώτοι!

Μόνο η ALCO τολμά και το πράττει. Αν δεν κάνουμε λάθος και οι «Τάσεις» της MRB.

Η ALCO, μάλιστα, δεν χρησιμοποιεί και την αμφιλεγόμενη "παράσταση νίκης"- και μπράβο της σε αυτό!

Ο Άδωνις και ο Κωστής στα Ιωάννινα

Μιας και αναφερόμαστε στους «δελφίνους» της ΝΔ να σας πούμε πως με μικρή διαφορά βρέθηκαν στα Ιωάννινα ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

«Ο Άδωνις είχε τα συνθήματα, ο Χατζηδάκης την ...κουστωδία», έγραψε (ΕΔΩ) το Epiruspost.gr.

O υπουργός Υγείας φτιάχνει ...σχολή με τα "α και ου" και ο αντιπρόεδρος προσπαθεί με τη σοβαρότητα!

Αυξάνει τις μετοχές της η Μιλένα

Στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ η Μιλένα Αποστολάκη ανεβάζει συνεχώς τις μετοχές της.

Τόσο με την κοινοβουλευτική της παρουσία όσο και με τις παρεμβάσεις της.

Στον Βόρειο Τομέα δεν παίζεται, ενώ κάποιοι επιμένουν πως στη Χαριλάου Τρικούπη γεννιέται ένας νέος «δελφίνος»...

Ο κομματισμός της Αστυνομίας από τον πρωθυπουργό

Μια σημαντική εκδήλωση για το «ελληνικό FBI» έγινε την Τρίτη παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του πρωθυπουργού, πολλών υπουργών και βεβαίως του μόνου που μπορεί να υπερηφανεύεται γι΄αυτό, του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε η χρησιμοποίηση του βήματος της εκδήλωσης από τον πρωθυπουργό για να επιτεθεί στον Αλέξη Τσίπρα.

Αξιοποίηση των πάντων και ιδιοκτησιακή αντίληψη από το Μαξίμου και για την Ελληνική Αστυνομία.

Δεν πάμε καθόλου καλά...