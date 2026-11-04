Ο Μασκ δαπάνησε περισσότερα από 200 εκατομμύρια δολάρια για να υποστηρίξει τον αντίπαλο του Ταλαρίκο.

Ο Δημοκρατικός Τζέιμς Ταλαρίκο, που εξελέγη γερουσιαστής στο Τέξας, δήλωσε ικανοποιημένος που ανέτρεψε τον Ρεπουμπλικάνο «Γολιάθ» σε αυτή την παραδοσιακά συντηρητική πολιτεία των ΗΠΑ.

«Σήμερα το βράδυ νικήσαμε τον Γολιάθ», είπε ο 37χρονος σπουδαστής της πρεσβυτεριανής θεολογίας, ο οποίος επικαλείται συχνά τη Βίβλο, στη διάρκεια ομιλίας του από το Όστιν, πρωτεύουσα του Τέξας, διαβεβαιώνοντας ότι τον στήριξαν οι πολίτες παρά τα εκατομμύρια δολάρια που ξόδεψαν οι Ρεπουμπλικάνοι και ο πολυδισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ για να προωθήσουν τον αντίπαλό του, Κεν Πάξτον.

Εμφανιζόμενος στην εκλογική του συγκέντρωση, ο Ταλαρίκο δήλωσε: «Μόλις αποδείξαμε ότι όλα τα χρήματα του κόσμου δεν μπορούν να νικήσουν τον λαό του Τέξας».

Ο Μασκ, ο οποίος έχει μεταφέρει την έδρα των εταιρειών του στο Τέξας τα τελευταία χρόνια, δαπάνησε περισσότερα από 200 εκατομμύρια δολάρια για να υποστηρίξει τον Πάξτον και είχε ταχθεί δημοσίως κατά του Ταλαρίκο με αναρτήσεις του στο Χ.

{https://x.com/elonmusk/status/2112934688557818190}

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Ο Πάξτον επιχείρησε να παρουσιάσει τις απόψεις του Ταλαρίκο ως υπερβολικά προοδευτικές για την πολιτεία και συμμετείχε σε αρκετές προεκλογικές εκδηλώσεις μαζί με τον Τραμπ.

Στη συνέχεια, δύο μέλη της οικογένειας Μπους, της ισχυρής πολιτικής δυναστείας των Ρεπουμπλικάνων που έχει το Τέξας ως αφετηρία της πολιτικής της πορείας, τάχθηκαν υπέρ του Ταλαρίκο, σε μια εντυπωσιακή κίνηση που προμήνυε την πολιτική ήττα του Πάξτον.