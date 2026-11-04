Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να ασκήσει από το βήμα της Βουλής σφοδρή κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς, υποστηρίζοντας ότι το άρθρο 23 εξυπηρετούσε ευθέως τα συμφέροντα των funds.

Σε κατά μέτωπο προγραμματική αντιπαράθεση με την κυβέρνηση για το ιδιωτικό χρέος και τη ρύθμιση των 120 δόσεων αναμένεται να προχωρήσει από το βήμα της Βουλής – στη συζήτηση του νομοσχεδίου για τα funds και τους servicers – ο Νίκος Ανδρουλάκης, επαναφέροντας παράλληλα στο προσκήνιο την επίμαχη διάταξη του άρθρου 23, την οποία η κυβέρνηση απέσυρε κακήν κακώς μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να ασκήσει σφοδρή κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς, υποστηρίζοντας ότι η διάταξη εξυπηρετούσε ευθέως τα συμφέροντα των funds, ενώ θα επιχειρήσει να αναδείξει τις διαφορές ανάμεσα στις κυβερνητικές παρεμβάσεις και την πρόταση νόμου που κατέθεσε το κόμμα του για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Χαριλάου Τρικούπη, ιδιαίτερη αναφορά αναμένεται να κάνει και στην πιθανή απουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη από τη συζήτηση στην Ολομέλεια, καθώς ο ίδιος είχε απευθύνει – με βίντεο – δημόσια πρόσκληση στον πρωθυπουργό να προσέλθει στη Βουλή και να δώσει εξηγήσεις για την επίμαχη διάταξη.

Στο ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι ενδεχόμενη απουσία του πρωθυπουργού θα συνιστούσε αποφυγή της πολιτικής αντιπαράθεσης για μια νομοθετική πρωτοβουλία που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και τελικά αποσύρθηκε.

Στο επίκεντρο το άρθρο 23 και οι 120 δόσεις

Βασικός άξονας της παρέμβασης Ανδρουλάκη θα είναι το περιεχόμενο του άρθρου 23 και οι επιπτώσεις που, σύμφωνα με την αξιωματική αντιπολίτευση, θα είχε η εφαρμογή του στους δανειολήπτες.

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Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να αμφισβητήσει την επάρκεια της κυβερνητικής ρύθμισης για τις 120 δόσεις, εξηγώντας γιατί το κόμμα του θεωρεί ότι δεν προσφέρει ολιστική λύση στο πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους.

Απέναντι στις κυβερνητικές επιλογές θα αντιπαραβάλει την πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία της πρώτης κατοικίας, την οποία η Χαριλάου Τρικούπη αναδεικνύει ως κεντρική προγραμματική της δέσμευση.

Δύο διαφορετικές προσεγγίσεις για το ιδιωτικό χρέος

Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ επιδιώκει να προσδώσει στη συζήτηση ευρύτερα πολιτικά χαρακτηριστικά, παρουσιάζοντας το ιδιωτικό χρέος ως πεδίο στο οποίο αποτυπώνονται οι διαφορές ανάμεσα στις προτάσεις των δύο κομμάτων.

Στη Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν ότι η απόσυρση του άρθρου 23 ανέδειξε τη δυνατότητα της αντιπολίτευσης να ασκεί αποτελεσματικό κοινοβουλευτικό έλεγχο και να επηρεάζει τις κυβερνητικές αποφάσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, η σημερινή παρέμβαση Ανδρουλάκη στην Ολομέλεια δεν θα περιοριστεί στην κριτική προς την κυβέρνηση, αλλά θα επιχειρήσει να παρουσιάσει μια εναλλακτική πρόταση για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, με επίκεντρο την προστασία των δανειοληπτών και της πρώτης κατοικίας.

Τροπολογία από το ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε χθες τροπολογία με θέμα: «Κατάργηση της εκτελεστότητας της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού».

Με την τροπολογία του το ΠΑΣΟΚ ζητά την κατάργηση της εκτελεστότητας των συμβάσεων αναδιάρθρωσης χρεών μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, προκειμένου να αποτραπούν πλειστηριασμοί χωρίς προηγούμενη δικαστική απόφαση.

Σύσσωμη η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος της Χαριλάου Τρικούπη υποστηρίζει ότι, αφού αποσύρθηκε το άρθρο 23 του νομοσχεδίου, πρέπει να καταργηθεί και η αντίστοιχη πρόβλεψη που ισχύει ήδη για τον εξωδικαστικό, «για λόγους συνέπειας, ασφάλειας δικαίου και προστασίας των οφειλετών».

Αναλυτικά:

Τροπολογία – Προσθήκη στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Ενίσχυση εποπτείας των υπό διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις – Προστασία συνεπών οφειλετών – Ενίσχυση των συλλογικών επενδύσεων και της κεφαλαιαγοράς καθώς και της διαχείρισης κινδύνων και της εποπτείας του χρηματοπιστωτικού συστήματος – Ενσωμάτωση των Οδηγιών (ΕΕ) 2024/1619, (ΕΕ) 2024/1640, (ΕΕ) 2024/2994, (ΕΕ) 2024/927, (ΕΕ) 2023/2864 και (ΕΕ) 2024/2811, διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους – Συνταξιοδοτική ρύθμιση – και λοιπές διατάξεις»

Θέμα: Κατάργηση της εκτελεστότητας της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του ν. 5313/2026 προστέθηκαν παράγραφοι 3 και 4 στο άρθρο 27 του ν. 4738/2020, σύμφωνα με τις οποίες η σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού αποτελεί εκτελεστό τίτλο. Με την παράγραφο δε 2 του άρθρου 15 του ν. 5313/2026 οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται και για τις συμβάσεις που καταρτίστηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

Οι διατάξεις αυτές αποστερούν από τον οφειλέτη κρίσιμα μέσα άμυνας και προστασίας καθώς πλέον οι πιστωτές μπορούν να προχωρούν σε πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης, δίχως να χρειάζεται να επιδιώξουν την έκδοση δικαστικής απόφασης ή διαταγής πληρωμής. Ο εξωδικαστικός μηχανισμός, ο οποίος σχεδιάστηκε με δηλωμένο σκοπό τη διευκόλυνση βιώσιμων ρυθμίσεων και αποτροπή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, με τις παραπάνω διατάξεις, αντιστρέφεται εντελώς στη λειτουργία του. Από εργαλείο διευκόλυνσης των οφειλετών γίνεται πλέον μέσο παγίδευσής τους, καθώς οι πιστωτές αποκτούν άκοπα και χωρίς έλεγχο εξουσίες για την επίσπευση πλειστηριασμών σε βάρος της περιουσίας των οφειλετών. Η σύμβαση αναδιάρθρωσης, ένα δηλαδή ιδιωτικό έγγραφο, μετατρέπεται, σε ανυποψίαστες για τον οφειλέτη συνθήκες και κατά πρωτόγνωρο τρόπο, σε εκτελεστό τίτλο.

Αν λάβει κανείς υπόψη ότι, μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα από τη σύναψη της συμφωνίας ρύθμισης, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ρυθμίσεων του εξωδικαστικού μηχανισμού « κοκκινίζουν» και πάλι, αντιλαμβάνεται ο καθένας το αδιέξοδο που θα οδηγούνται και τους εκβιασμούς που θα αντιμετωπίζουν δεκάδες χιλιάδες οφειλέτες εξαιτίας, και μίας προσωρινής ακόμη, αδυναμίας να ανταποκριθούν στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. Συνιστά δε μία ακραία και καταφανώς αντισυνταγματική διάταξη να αποδίδεται εντέλει αναδρομικά σε μία σύμβαση, δίχως δηλαδή να καλύπτεται ούτε από το περιεχόμενο της, ο χαρακτήρας του εκτελεστού τίτλου, αιφνιδιάζοντας τους οφειλέτες που εντάχθηκαν στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού

Η απόσυρση του άρθρου 23 του υπό συζήτηση σχεδίου νόμου, το οποίο προέβλεπε αντίστοιχη εκτελεστότητα για συμβάσεις ρύθμισης οφειλών, καθιστά αναγκαία και τη νομοθετική άρση της ήδη ισχύουσας αντίστοιχης πρόβλεψης του εξωδικαστικού μηχανισμού, για λόγους συνέπειας, ασφάλειας δικαίου και ουσιαστικής προστασίας των οφειλετών.

Με την προτεινόμενη τροπολογία καταργούνται οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 27 του ν. 4738/2020, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν. 5313/2026. Η κατάργηση αφορά την ειδική νομοθετική πρόβλεψη περί εκτελεστότητας της σύμβασης αναδιάρθρωσης και δεν θίγει το κύρος των συμφωνιών ρύθμισης ή τις λοιπές διατάξεις του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Τροπολογία-Προσθήκη

Άρθρο …

Κατάργηση της εκτελεστότητας της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού

Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 27 του ν. 4738/2020 (Α΄ 207), όπως προστέθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 5313/2026, καταργούνται.

Οι προτείνοντες βουλευτές:

Ανδρουλάκης Νικόλαος

Μπιάγκης Δημήτριος

Τσίμαρης Ιωάννης

Γερουλάνος Παύλος

Μάντζος Δημήτριος

Χρηστίδης Παύλος

Αποστολάκη Μιλένα

Αποστολάκης Ευάγγελος

Αυλωνίτης Αλέξανδρος

Αχμέτ Ιλχάν

Βατσινά Ελένη

Γιαννακοπούλου Κωνσταντίνα (Νάντια)

Γιαννακούρας Ευάγγελος

Γρηγοράκου Παναγιώτα (Νάγια)

Δουδωνής Παναγιώτης

Θρασκιά Ουρανία (Ράνια)

Καζάνη Αικατερίνη

Κατρίνης Μιχάλης

Κοροβέση Μυρτώ

Κουκουλόπουλος Παρασκευάς (Πάρις)

Λιακούλη Ευαγγελία

Μιχαηλίδης Σταύρος

Μουλκιώτης Γεώργιος

Νικητιάδης Γεώργιος

Νικολαΐδης Αναστάσιος

Πάνας Απόστολος

Παπανδρέου Γεώργιος

Παππάς Πέτρος

Παραστατίδης Στέφανος

Παρασύρης Φραγκίσκος

Πουλάς Ανδρέας

Σπυριδάκη Αικατερίνη

Σταρακά Χριστίνα

Χνάρης Εμμανουήλ

Χουρδάκης Μιχαήλ

Χριστοδουλάκης Εμμανουήλ