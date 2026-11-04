«Οι δανειολήπτες δεν τρώνε σανό. Γνωρίζουν πια καλά ποιους εξυπηρετεί ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση του», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς.

«Πυροτεχνήματα από μια κυβέρνηση που σιώπησε όταν έπρεπε να μιλήσει και κούνα το δάχτυλο όταν θα έπρεπε να σιωπά», αναφέρει σε δήλωσή του ο Κώστας Τσουκαλάς, ασκώντας κριτική στον Κυριάκο Πιερρακάκη αναφορικά με το άρθρο 23 του νομοσχεδίου του υπ. Οικονομικών.

«Όμορφες διατάξεις, αγγελικά πλασμένες. Ο κ. Πιερρακάκης ανακάλυψε χθες στη Βουλή την αυστηρότητα απέναντι στους servicers και μας ανακοινώνει πρόστιμα.

Είναι η ίδια κυβέρνηση, που από τον Ιούνιο μέχρι σήμερα, δεν έχει απευθύνει ούτε μία αυστηρή δημόσια έκκληση στους servicers να εφαρμόσουν την απόφαση 6/2026 της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Χιλιάδες δανειολήπτες περιμένουν ακόμη να δουν την εφαρμογή της στις δόσεις τους. Από την κυβέρνηση, σιωπή», συνεχίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ και προσθέτει:

«Έρχεται σήμερα να μας κουνήσει το δάχτυλο για την κριτική μας στάση, όταν δεν έχει στεγνώσει ακόμη το blanco από την «επιχείρηση αρπαγής περιουσιών» που οργανώθηκε με το άρθρο 23. Το άρθρο που θα έκανε τις ρυθμίσεις με τους servicers εκτελεστό τίτλο και θηλιά στον λαιμό των δανειοληπτών και αποσύρθηκε μετά την αποκάλυψη του ΠΑΣΟΚ και τις αντιδράσεις σύσσωμου του νομικού κόσμου.

Όμως πριν πανηγυρίσει για τα νέα πρόστιμα, ας απαντήσει ο υπουργός σε ένα απλό ερώτημα:

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Μας διαφήμισε χθες το σταθερό επιτόκιο 3%. Γιατί αφορά μόνο τους ευάλωτους και επιλέξιμους οφειλέτες του εξωδικαστικού ΚΑΙ ΟΧΙ το σύνολο των ενταχθέντων στον εξωδικασιτκό ή στις ρυθμίσεις οφειλών στον ΕΦΚΑ και την ΑΑΔΕ. Όποιος ρυθμίσει χρέη σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία στις 120 δόσεις που φέρνει η ίδια κυβέρνηση θα πληρώσει επιτόκιο 5,84%».

Καταλήγοντας σημειώνει: «Οι δανειολήπτες δεν τρώνε σανό. Γνωρίζουν πια καλά ποιους εξυπηρετεί ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση του. Η νίκη του ΠΑΣΟΚ μόνος δρόμος για να αλλάξει η ζωή της πλειοψηφίας».