Επιλέξτε μήλα με τη φλούδα για υποστήριξη του σακχάρου στο αίμα και κλασικό στραγγιστό γιαούρτι χαμηλών λιπαρών με μούρα για ένα χορταστικό σνακ που ενισχύει την υγεία της καρδιάς.

Οι συμβουλές ευεξίας αυτής της εβδομάδας καλύπτουν απλούς τρόπους για τη διαχείριση της υψηλής χοληστερίνης και την υποστήριξη της υγείας του εντέρου, από την αντικατάσταση των παραδοσιακών ζυμαρικών με εκδοχές ολικής άλεσης, μέχρι το ξεκίνημα της ημέρας με ένα γιαούρτι χαμηλών λιπαρών και μούρα.

1. Καταναλώστε γιαούρτι χαμηλών λιπαρών με μούρα για τη βελτίωση της καρδιακής υγείας

Το γιαούρτι χαμηλών λιπαρών με γαρνιτούρα από μούρα είναι ένα γρήγορο, θρεπτικό σνακ που υποστηρίζει την υγεία της καρδιάς σας. Ο Alex Gyftopoulos, καρδιολόγος στη Βαλτιμόρη, δήλωσε στο Verywell ότι αυτός ο συνδυασμός σας κρατά χορτάτους επειδή σας προσφέρει πρωτεΐνες και φυτικές ίνες.

Οι φυτικές ίνες είναι ιδιαίτερα ευεργετικές επειδή δεσμεύουν τα χολικά οξέα που χρησιμοποιείτε για την πέψη των τροφών. Ως αποτέλεσμα, το πεπτικό σας σύστημα απομακρύνει τη χοληστερόλη από την κυκλοφορία του αίματος. Παράλληλα, η πρωτεΐνη στο γιαούρτι και τα μούρα μπορεί να σας βοηθήσει να νιώθετε κορεσμό για μεγαλύτερο διάστημα, εμποδίζοντάς σας από το τσιμπολόγημα, ανέφερε ο Gyftopoulos.

Απλώς βεβαιωθείτε ότι καταναλώνετε γιαούρτι χωρίς ζάχαρη ή σιρόπια. Η γλυκύτητα στο σνακ πρέπει να προέρχεται από τα μούρα ή άλλα φρούτα που σας αρέσουν, και όχι από προστιθέμενη ζάχαρη.

2. Φάτε μήλα ή σταφύλια για τη διαχείριση του σακχάρου στο αίμα

Τα σταφύλια και τα μήλα αποτελούν και τα δύο εξαιρετικές επιλογές για τη ρύθμιση του σακχάρου. Ωστόσο, τα μήλα υπερέχουν ελαφρώς επειδή προσφέρουν περισσότερες φυτικές ίνες - ειδικά αν τα τρώτε με τη φλούδα - και έχουν χαμηλότερο γλυκαιμικό δείκτη (GI) σε σύγκριση με τα σταφύλια.

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Παρόλα αυτά, τα σταφύλια μπορούν επίσης να βοηθήσουν στη σταθεροποίηση των επιπέδων σακχάρου, ειδικά όταν καταναλώνονται ως υποκατάστατο των επεξεργασμένων υδατανθράκων. Η τακτική κατανάλωσή τους μπορεί επίσης να συμβάλει στην αύξηση της ευαισθησίας στην ινσουλίνη, βοηθώντας τον οργανισμό να διασπά πιο εύκολα τη γλυκόζη.

Εάν ενδιαφέρεστε να διατηρήσετε το σάκχαρό σας σταθερό, είναι προτιμότερο να συνδυάζετε οποιοδήποτε από τα δύο φρούτα με μια πηγή πρωτεΐνης ή υγιεινών λιπαρών. Για παράδειγμα, μπορείτε να φάτε φέτες μήλου με φυστικοβούτυρο ή σταφύλια με αμύγδαλα ή τυρί χαμηλών λιπαρών.

3. Παρακολουθήστε τις πρωινές κενώσεις για την υποστήριξη της πέψης

Δεν υπάρχει μία «σωστή» ώρα για να πάτε στην τουαλέτα, καθώς η ρουτίνα του καθενός διαφέρει. Επίσης, δεν είναι απαραίτητο να έχετε κένωση την ίδια ακριβώς ώρα κάθε μέρα για να θεωρείστε υγιείς.

Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι νιώθουν την ανάγκη να πάνε στην τουαλέτα μόλις ξυπνήσουν, επειδή το σώμα ακολουθεί ένα εσωτερικό 24ωρο ρολόι γνωστό ως κιρκάδιος ρυθμός. Λόγω αυτού του βιολογικού ρολογιού, το έντερό σας επιβραδύνει τη λειτουργία του κατά τη διάρκεια του ύπνου και αρχίζει να «ξυπνά» λίγο πριν από εσάς. Μόλις σηκωθείτε από το κρεβάτι, η όρθια στάση και η κίνηση δίνουν τα σωματικά σήματα που χρειάζεται το έντερο για να καταλάβει ότι είναι ώρα για αποβολή των κοπράνων.

Το να έχετε κένωση αργότερα μέσα στην ημέρα δεν αποτελεί απαραίτητα λόγο ανησυχίας. Εστιάστε στο να ακούτε τα σήματα του σώματός σας και να γνωρίζετε το δικό σας πρόγραμμα.

4. Προτιμήστε τα ζυμαρικά ολικής άλεσης για καλύτερη υγεία του εντέρου

Τα ζυμαρικά ολικής άλεσης, όπως και τα πρωτεϊνικά ζυμαρικά αποτελούν θρεπτικές και νόστιμες εναλλακτικές λύσεις στα παραδοσιακά επεξεργασμένα ζυμαρικά. Και οι δύο επιλογές είναι πλούσιες σε φυτικές ίνες, οι οποίες υποστηρίζουν την υγεία του εντέρου και την πέψη.

Τα πρωτεϊνικά ζυμαρικά, τα οποία παρασκευάζονται συχνά από ρεβίθια ή άλλα όσπρια, είναι καταλληλότερα για την ενίσχυση της μυϊκής μάζας και τον περιορισμό της απότομης αύξησης του σακχάρου. Από την άλλη πλευρά, τα ζυμαρικά ολικής άλεσης προσφέρουν ενέργεια και υποστηρίζουν την υγεία της καρδιάς.

Και οι δύο επιλογές μπορούν να ενταχθούν σε μια ισορροπημένη διατροφή καθώς περιέχουν σημαντικά θρεπτικά συστατικά, όπως πρωτεΐνες, σίδηρο και άλλες βιταμίνες και μέταλλα. Η καλύτερη επιλογή εξαρτάται από τους προσωπικούς σας στόχους υγείας.

5. Δοκιμάστε ασκήσεις με βάρη μία φορά την εβδομάδα για διατήρηση της μυϊκής μάζας

Έρευνες υποδεικνύουν ότι ακόμη και μία συνεδρία προπόνησης ενδυνάμωσης την εβδομάδα μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά. Αυτή η προπόνηση, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει ασκήσεις με λάστιχα αντιστάσεων, μπορεί να χτίσει δύναμη και να διατηρήσει τη μυϊκή μάζα με την πάροδο του χρόνου.

Εάν είστε αρχάριοι, αυξήστε την ένταση των προπονήσεών σας σταδιακά, καθώς η συμπίεση όλης της προπόνησης δύναμης σε μία μόνο συνεδρία μπορεί να αυξήσει τη μυϊκή κόπωση και τον κίνδυνο τραυματισμού.

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια ολοκληρωμένη ρουτίνα γυμναστικής για όλο το σώμα στο σπίτι, με ασκήσεις όπως καθίσματα σε καρέκλα και κάμψεις (push-ups) στον πάγκο της κουζίνας. Με τον καιρό, μπορείτε να αυξήσετε τις συνεδρίες μέσα στην εβδομάδα για να πετύχετε τους στόχους σας, οι οποίοι μπορεί να περιλαμβάνουν την αύξηση της ευλυγισίας και τη βελτίωση της ισορροπίας.

Πηγή: verywellhealth.com