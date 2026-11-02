Η ισορροπημένη διατροφή, η σωματική άσκηση, ο επαρκής ύπνος και η διαχείριση του άγχους αποτελούν βασικούς συμμάχους της άμυνας του οργανισμού απέναντι στις λοιμώξεις, ενώ καθοριστικό ρόλο εξακολουθούν να έχουν οι εμβολιασμοί.

Η σωστή υγιεινή, το συχνό πλύσιμο των χεριών και η αποφυγή στενής επαφής με ανθρώπους που εμφανίζουν συμπτώματα κρυολογήματος ή γρίπης είναι γνωστά μέτρα προστασίας από τις λοιμώξεις. Ωστόσο, υπάρχουν και καθημερινές συνήθειες που μπορούν να βοηθήσουν τον οργανισμό να αντιμετωπίζει αποτελεσματικότερα τους ιούς και τα βακτήρια που καταφέρνουν να εισέλθουν σε αυτόν.

Ένα από τα σημαντικότερα μέσα πρόληψης είναι ο εμβολιασμός. Όπως επισημαίνει ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Βάντερμπιλτ, Γουίλιαμ Σάφνερ, τα εμβόλια κατά της γρίπης και της Covid-19 μπορεί να μην αποτρέπουν πάντοτε τη μόλυνση, προσφέρουν όμως ουσιαστική προστασία από τη σοβαρή νόσηση και τη νοσηλεία.

1. Εμπλουτίστε τη διατροφή σας με φυσικές τροφές

Φρούτα, λαχανικά, όσπρια, ξηροί καρποί και προϊόντα ολικής άλεσης παρέχουν στον οργανισμό τις απαραίτητες βιταμίνες, τα μέταλλα και τα θρεπτικά συστατικά για τη σωστή λειτουργία του ανοσοποιητικού. Όταν ο οργανισμός έρχεται αντιμέτωπος με έναν άγνωστο ιό ή βακτήριο, ενεργοποιεί την παραγωγή λευκών αιμοσφαιρίων. Για τη διαδικασία αυτή χρειάζεται επαρκή ποσότητα πρωτεϊνών, υδατανθράκων, λιπαρών και μικροθρεπτικών συστατικών. Οι ειδικοί προτείνουν ένα διατροφικό πρότυπο αντίστοιχο με τη μεσογειακή διατροφή, με περιορισμό του κόκκινου κρέατος και των κορεσμένων λιπαρών.

2. Κινηθείτε καθημερινά

Η τακτική σωματική δραστηριότητα συμβάλλει στη γενικότερη υγεία και βοηθά τον οργανισμό να ανταποκρίνεται καλύτερα στις λοιμώξεις. Οι συστάσεις προβλέπουν τουλάχιστον 150 λεπτά μέτριας έντασης άσκησης ή 75 λεπτά έντονης άσκησης την εβδομάδα, καθώς και δύο ημέρες μυϊκής ενδυνάμωσης. Ακόμη και σύντομες δραστηριότητες, όπως το γρήγορο περπάτημα ή το ανέβασμα σκάλας, έχουν θετική επίδραση.

3. Κοιμηθείτε επτά έως εννέα ώρες

Ο επαρκής ύπνος είναι απαραίτητος για την ισορροπημένη λειτουργία του ανοσοποιητικού. Συμβάλλει στη ρύθμιση της φλεγμονής και των ορμονών του στρες. Μελέτη σε 164 υγιείς ενήλικες έδειξε ότι όσοι κοιμούνταν έξι ώρες ή λιγότερο είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα να αρρωστήσουν μετά από έκθεση σε ιό, συγκριτικά με όσους κοιμούνταν περισσότερες από επτά ώρες.

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4. Περιορίστε το άγχος

Η παρατεταμένη ψυχολογική πίεση μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την υγεία. Ο διαλογισμός, η γιόγκα, η καλλιέργεια θετικής σκέψης και η καθημερινή καταγραφή όσων μας προκαλούν καλά συναισθήματα να συμβάλουν στη διαχείριση του στρες.

5. Ρυθμίστε τα προβλήματα υγείας

Η σωστή αντιμετώπιση χρόνιων παθήσεων, όπως ο διαβήτης και οι αλλεργίες, είναι επίσης σημαντική. Η συνέπεια στη θεραπεία, η υγιεινή διατροφή και η άσκηση συμβάλλουν στον καλύτερο έλεγχο των παθήσεων και μπορεί να μειώσουν τον κίνδυνο σοβαρών λοιμώξεων.

Το συμπέρασμα των ειδικών είναι σαφές: οι καθημερινές υγιεινές συνήθειες προσφέρουν στήριξη στο ανοσοποιητικό σύστημα. Ωστόσο, όπως τονίζει ο Σάφνερ, εάν οι καλές συνήθειες είναι η «επικάλυψη» του κέικ, η βασική του «συνταγή» παραμένουν οι εμβολιασμοί κατά της γρίπης και της Covid-19.

Με πληροφορίες από Washington Post