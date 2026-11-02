Τα φορτία θα προέρχονται κατά κύριο λόγο από το χαρτοφυλάκιο LNG της Shell στις ΗΠΑ και θα κατευθύνονται είτε προς την ελληνική αγορά είτε προς άλλες ευρωπαϊκές αγορές φυσικού αερίου.

Σε δεσμευτική μακροπρόθεσμη συμφωνία για την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) προχώρησαν η Metlen και η Shell Global LNG Limited, ενισχύοντας τη συνεργασία τους και τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η συμφωνία προβλέπει την παράδοση έξι φορτίων LNG ετησίως για πέντε χρόνια, με έναρξη το 2027, ενώ οι ποσότητες θα προέρχονται κυρίως από το χαρτοφυλάκιο της Shell στις ΗΠΑ.

Η συμφωνία, που ανακοινώθηκε σήμερα, αποτελεί συνέχεια του Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) που είχαν υπογράψει οι δύο εταιρείες τον Φεβρουάριο του 2026 και σηματοδοτεί τη μετάβαση από το στάδιο της αρχικής συνεργασίας σε μια δεσμευτική εμπορική σχέση μακροπρόθεσμου χαρακτήρα.

Σύμφωνα με τους όρους της, η Shell Global LNG Limited θα προμηθεύει τη Metlen με έξι φορτία υγροποιημένου φυσικού αερίου τον χρόνο, ποσότητα που αντιστοιχεί σε περίπου 0,6 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως (bcma).

Η διάρκεια της συμφωνίας είναι πενταετής, με τις παραδόσεις να ξεκινούν το 2027.

Τα φορτία θα προέρχονται κατά κύριο λόγο από το χαρτοφυλάκιο LNG της Shell στις ΗΠΑ και θα κατευθύνονται είτε προς την ελληνική αγορά είτε προς άλλες ευρωπαϊκές αγορές φυσικού αερίου.

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Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η συμφωνία και για την αξιοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου (Vertical Gas Corridor), μέσω του οποίου ενισχύεται η δυνατότητα πρόσβασης στις ευρωπαϊκές αγορές.

Η συνεργασία των δύο εταιρειών συνδυάζει το διεθνές χαρτοφυλάκιο LNG της Shell, τις δυνατότητές της στις θαλάσσιες μεταφορές και την εμπορική τεχνογνωσία της με την ισχυρή παρουσία της Metlen στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Παράλληλα, η συμφωνία εντάσσεται στη στρατηγική της Metlen για τη διαφοροποίηση των πηγών ενεργειακού εφοδιασμού, τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου προμήθειας και την ενίσχυση της εμπορικής ευελιξίας της.

Η δυνατότητα διοχέτευσης των ποσοτήτων LNG τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές διευρύνει τις επιλογές της εταιρείας και ενισχύει την παρουσία της στην περιφερειακή αγορά φυσικού αερίου.

Eνα ακόμη βήμα στην ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ Metlen και Shell

Στη σημασία της συμφωνίας για τη στρατηγική ανάπτυξη της Metlen αναφέρθηκε ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Chief Executive Director International Energy Supply & Trading της εταιρείας.

Όπως δήλωσε: «Η συμφωνία με τη Shell μετουσιώνει την κοινή μας φιλοδοξία σε μια μακροπρόθεσμη συνεργασία στον τομέα της προμήθειας. Ο συνδυασμός των παγκόσμιων δυνατοτήτων της Shell στον τομέα του LNG με την εδραιωμένη περιφερειακή παρουσία της Metlen ενισχύει το χαρτοφυλάκιο προμήθειάς μας και μας προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στην εξυπηρέτηση της Ελλάδας και άλλων ευρωπαϊκών αγορών. Πρόκειται για ένα ακόμη βήμα στο πλαίσιο της στρατηγικής μας για τη διαφοροποίηση των πηγών ενεργειακού εφοδιασμού και την ενίσχυση του ρόλου της Metlen στο διαρκώς εξελισσόμενο ενεργειακό περιβάλλον της Ευρώπης».

Από την πλευρά της Shell, ο Tom Summers, Executive Vice President for Shell LNG Marketing and Trading, υπογράμμισε τη σημασία του υγροποιημένου φυσικού αερίου για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών στην Ελλάδα και στην ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά.

Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Το LNG διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών πολιτών και επιχειρήσεων στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με ευελιξία και αξιοπιστία. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που υπογράφουμε αυτή τη συμφωνία με τη Metlen, συμβάλλοντας στον εφοδιασμό των πελατών της στην ευρύτερη περιοχή, και προσβλέπουμε στη διερεύνηση ευκαιριών για την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας μας στο μέλλον».

Η νέα συμφωνία αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ Metlen και Shell, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την ενίσχυση της παρουσίας τους στις ευρωπαϊκές ενεργειακές αγορές.

Για τη Metlen, η εξασφάλιση σταθερών ποσοτήτων LNG μέσω μιας πενταετούς συμφωνίας ενισχύει τη δυνατότητα μακροπρόθεσμου σχεδιασμού των προμηθειών της, ενώ παράλληλα διευρύνει τις εμπορικές επιλογές της.

Η προέλευση των φορτίων κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες συνδέεται με τη στρατηγική διαφοροποίησης των πηγών προμήθειας φυσικού αερίου, καθώς και με την ενίσχυση της πρόσβασης της ελληνικής και της ευρωπαϊκής αγοράς σε διεθνείς προμηθευτές LNG.

Ταυτόχρονα, η αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης της Ελλάδας και των διασυνδέσεων με τις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης δημιουργεί πρόσθετες δυνατότητες για την εμπορική αξιοποίηση των ποσοτήτων φυσικού αερίου.