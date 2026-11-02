Η τιμή της μεγαβατώρας στο ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώνεται σήμερα στα 312,73 ευρώ, καταγράφοντας ένα από τα υψηλότερα επίπεδα της περιόδου.

Σε τροχιά συνεχών ανατιμήσεων βρίσκεται η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς η εκτόξευση των τιμών στη χονδρεμπορική αγορά, σε συνδυασμό με τη διατήρηση του φυσικού αερίου σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, εντείνει τις πιέσεις στο ενεργειακό κόστος.

Η τιμή της μεγαβατώρας στο ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώνεται σήμερα στα 312,73 ευρώ, καταγράφοντας ένα από τα υψηλότερα επίπεδα της περιόδου. Την ίδια ώρα, στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου, τα συμβόλαια Dutch TTF Natural Gas Futures εξακολουθούν να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλές τιμές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ICE Endex, το συμβόλαιο Δεκεμβρίου 2026 διαμορφώνεται στα 101,44 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενισχύοντας τις ανησυχίες για το κόστος ηλεκτροπαραγωγής ενόψει του χειμώνα. Η σημαντική εξάρτηση της ηλεκτροπαραγωγής από το φυσικό αέριο καθιστά την εγχώρια αγορά ιδιαίτερα ευάλωτη στις διεθνείς διακυμάνσεις των τιμών.

Αυξήσεις άνω του 32% στα τιμολόγια ρεύματος

Οι πιέσεις έχουν ήδη μεταφερθεί με ένταση στη λιανική αγορά, καθώς οι πάροχοι ανακοίνωσαν για τον Νοέμβριο αυξήσεις που ξεπερνούν κατά μέσο όρο το 32%. Η μέση χρέωση προσεγγίζει πλέον τα 28 λεπτά ανά κιλοβατώρα, επίπεδα που παραπέμπουν στην ενεργειακή κρίση του 2022. Μάλιστα, σε σύγκριση με τον Ιούλιο, η συνολική αύξηση πλησιάζει το 60%.

Περισσότερα από τρία εκατομμύρια νοικοκυριά που εξακολουθούν να βρίσκονται στα πράσινα τιμολόγια έρχονται αντιμέτωπα με σημαντικά υψηλότερους λογαριασμούς, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί κάποιο νέο πρόγραμμα επιδοτήσεων.

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Ενδεικτικές της κατάστασης είναι οι ανατιμήσεις που ανακοίνωσαν οι μεγαλύτεροι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Η ΔΕΗ διαμόρφωσε τη χρέωση στα 16,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα για καταναλώσεις έως 200 κιλοβατώρες, ενώ για υψηλότερες καταναλώσεις η τιμή αυξήθηκε στα 28,44 λεπτά.

Από την πλευρά της, η Protergia ανακοίνωσε αύξηση 43%, ανεβάζοντας τη χρέωση στα 26,4 λεπτά ανά κιλοβατώρα, ενώ ο ΗΡΩΝ προχώρησε σε ανατίμηση 76%, με την τιμή να διαμορφώνεται στα 25,95 λεπτά. Αντίστοιχα, η NRG ανακοίνωσε χρέωση 33,4 λεπτών και η Volton 36,22 λεπτών ανά κιλοβατώρα, επιβεβαιώνοντας τη γενικευμένη μετακύλιση του αυξημένου κόστους στους καταναλωτές.

Στροφή στα μπλε τιμολόγια και φόβοι για νέες αυξήσεις

Η εικόνα επιβαρύνεται περαιτέρω, καθώς περιορίζονται τα περιθώρια των εταιρειών προμήθειας να απορροφήσουν μέρος των ανατιμήσεων. Τον Οκτώβριο, η μέση χονδρεμπορική τιμή είχε αυξηθεί κατά 25%, φτάνοντας τα 197 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ωστόσο οι αυξήσεις στη λιανική αγορά αποδείχθηκαν ακόμη μεγαλύτερες.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ενισχύεται το ενδιαφέρον των καταναλωτών για τα σταθερά μπλε τιμολόγια. Η ΔΕΗ, από την πλευρά της, διατηρεί το πρόγραμμα myHome Online με χρέωση 13 λεπτών ανά κιλοβατώρα και μηνιαίο πάγιο 5 ευρώ.

Οι προοπτικές για τους επόμενους μήνες παραμένουν δυσοίωνες, καθώς το υψηλό κόστος του φυσικού αερίου, η περιορισμένη υδροηλεκτρική παραγωγή και οι ακριβές τιμές των δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα εξακολουθούν να συντηρούν τις ανοδικές πιέσεις.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η μέση χρέωση των πράσινων τιμολογίων ενδέχεται τον Δεκέμβριο να ξεπεράσει τα 30 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των αυξήσεων, παρά τα περιορισμένα δημοσιονομικά περιθώρια.